La difundida fotografía de una cajetilla de cigarrillos en España no corresponde al exentrenador del Once Caldas, Luis Fernando Montoya, desmintiendo la masiva indignación desatada en redes sociales.

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La imagen viralizada en la plataforma X mostraba a un paciente intubado en una cama médica con el aviso de que “fumar provoca embolias e invalidez”.

Debido al notable parecido facial, numerosos internautas asumieron erróneamente que se trataba del laureado estratega colombiano, criticando un supuesto uso irresponsable de su condición física.

“¿Insensibilidad? ¿Atrevimiento? En España, la marca de cigarrillos West usan la imagen del profesor Luis Fernando Montoya para decir que fumar provoca invalidez. Una desfachatez cuando todos sabemos el porque el profesor en su momento quedó así”, afirmó el usuario Empirico 100 % al replicar la imagen.

Sin embargo, como Pulzo lo planteó y luego de verificaciones, quedó confirmado que la foto viral le pertenece realmente a un ciudadano español que para ese caso fue víctima de la utilización no autorizada de su fotografía.

Según los registros del diario europeo ‘La Voz de Galicia’, el afectado interpuso la denuncia legal correspondiente en 2016 ante la Guardia Civil de Boiro, su lugar de residencia.

El ciudadano español, cuyo nombre se mantuvo en reserva, solicitó la retirada inmediata de su rostro de los envoltorios comerciales destinados a la venta de tabaco.

Explicó que la captura debió ejecutarse de forma indebida durante un procedimiento quirúrgico al que fue sometido en un centro asistencial médico años atrás.

“Tuvo que ser tomada mientras me operaba por última vez de la espalda. Fue hace tres años y la sacaron mientras estaba en el preoperatorio, que fue el único momento en el que me pusieron los tubos en la boca para someterme a la intervención, que fue muy compleja”, afirmó.

Adicionalmente, el hombre expresó profundo rechazo al ver su estado de salud vinculado al consumo activo de cigarrillo cuando la causa real era un delicado procedimiento espinal.

Esta aclaración desarticula los reclamos sobre la presunta explotación de la historia de vida del histórico entrenador antioqueño en las cajetillas comerciales de tabaco europeas.

Como contexto histórico, el estratega antioqueño enfrenta una severa condición de discapacidad producida por un violento ataque a mano armada sufrido el 22 de diciembre de 2004.

Aquel atentado ocurrió en el municipio de Caldas, Antioquia, interrumpiendo abruptamente su destacada trayectoria al frente del fútbol profesional tras haber ganado la Copa Libertadores de América.

Dicho antecedente médico explica la sensibilidad del público colombiano ante cualquier mensaje mediático que intente desinformar sobre la causa de su invalidez o situación de salud actual.

¿Qué hacer ante el uso indebido de una foto propia?

El uso no autorizado de un retrato o fotografía personal vulnera el derecho a la propia imagen, el honor y la privacidad de las personas.

La primera medida consiste en recopilar evidencia digital detallada mediante capturas de pantalla, enlaces de las publicaciones y archivos guardados que demuestren la infracción comercial o difamatoria.

Contacte de inmediato al administrador del sitio web o utilice los formularios de reporte por violación de derechos de autor e imagen en redes sociales.

Plataformas digitales como Meta, Google y X disponen de mecanismos de retiro rápido de contenidos que vulneran la privacidad o la propiedad intelectual de los usuarios.

Si la publicación persiste, envíe un requerimiento formal por escrito solicitando la eliminación inmediata de la fotografía y el cese del uso indebido de la imagen.

En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio protege el tratamiento de datos personales, incluyendo la imagen física de los ciudadanos en medios de comunicación.

Los afectados pueden radicar una queja formal ante esta entidad administrativa por vulneración al hábitat digital y violación de la ley de Habeas Data.

Asimismo, la Fiscalía General de la Nación recibe denuncias penales si la utilización de la fotografía configura delitos como injuria, calumnia, estafa o injerencia arbitraria.

Si la imagen causó perjuicios económicos o morales, interponga una demanda civil para solicitar la indemnización de daños y la restitución del derecho vulnerado.

Asesorarse con abogados especialistas en derecho digital y propiedad intelectual asegura la correcta estructuración de las acciones legales iniciadas ante las autoridades judiciales.

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