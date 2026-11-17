Cada día salen nuevos retos de TikTok que la gente suele hacer para divertirse y con la idea de que se hagan virales, pues muchos son inofensivos, curiosos y llamativos.

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En las últimas semanas se ha viralizado uno que se trata en que los jugadores hacen el famoso juego piedra, papel o tijera. El que pierde, debe ir corriendo hasta un punto y volver lo más rápido posible, mientras que el que gana se queda comiéndose la comida que está sobre la mesa.

Lo curioso es que este juego se ha salido de control, puesto que con la idea de molestar al perdedor, el ganador se mete una gran cantidad de comida en la boca.

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Eso parece inofensivo, pero puede tener consecuencias importantes como la que ocurrió en República Dominicana. En un video compartido en redes sociales quedó en evidencia que un grupo de amigos estaba reunido haciendo dicha dinámica, por lo que en la mesa había pollo, papas, pizza y más alimentos.

En un punto se ve que tres mujeres son las que ganan, por lo que una comienza a meterse los alimentos en la boca, mientras los otros reían. Sin embargo, las cosas se van complicando, al punto de que le ofrecen agua, pero ella no puede respirar y al final cae descompensada.

Este es el video en cuestión:

🚨 #ATENCIÓN | ¡TRAGEDIA EN REPÚBLICA DOMINICANA! Una joven identificada como Katia Araujo perdió la vida mientras participaba en un reto viral que combina el juego de piedra, papel o tijera con una competencia para comer rápidamente. Según las informaciones, tras ingerir una considerable cantidad de alimentos, comenzó a presentar graves complicaciones de salud. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un dictamen médico oficial que confirme la causa exacta de su fallecimiento ni si estuvo directamente relacionada con el reto. ¿Qué opinan? — ElTrino.Co (@EltrinoCo) November 17, 2026

Es más, en un punto, cuando los presentes notan que es una situación bastante seria, comienzan los gritos y las acciones para tratar de sacarle la comida de la boca, pero al final no lo logran. Lo que se evidencia es que la mujer se atragantó con la cantidad de comida que ingirió, pero hasta el momento las autoridades no han emitido un dictamen médico oficial que confirme la causa exacta de su fallecimiento.

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Esto deja en evidencia que aunque los retos parecen inofensivos, es mejor siempre hacerlo con todas las precauciones necesarias para evitar que un momento de diversión se transforme en una tragedia.

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