Un conductor de camión vivió una emergencia mientras circulaba por una carretera de Maryland, Estados Unidos. El hombre comenzó a atragantarse después de tomar una bebida y, en cuestión de segundos, perdió el conocimiento mientras permanecía frente al volante.

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El episodio quedó registrado por una cámara instalada dentro de la cabina del vehículo. En la grabación se observa cómo el conductor toma un trago y poco después empieza a presentar dificultades, hasta quedar incapacitado para continuar controlando el automotor.

El vehículo, que tenía un peso aproximado de 36 toneladas, continuó avanzando mientras el hombre permanecía inconsciente. La situación representó un riesgo debido a que se trataba de un camión de carga que circulaba por una carretera y no estaba siendo controlado por su conductor.

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🇺🇸 Momentos de terror vivió el conductor Gene Breeden al inicio de su viaje, cuando se atragantó con una bebida y perdió el conocimiento al volante. La cámara instalada en la cabina registró cómo el camión de 80,000 libras continuó avanzando sin control por la carretera… pic.twitter.com/mdNLv57vlx — Cadena USAᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ (@CadenaUSA) October 1, 2026

¿Quién era el conductor?

El hombre fue identificado como Gene Breeden. Según reportes sobre el caso, sobrevivió al episodio y posteriormente tomó la decisión de dejar de conducir camiones de carga.

Las imágenes muestran los segundos posteriores a la pérdida de conocimiento y el comportamiento del vehículo mientras avanzaba por la vía. El caso llamó la atención precisamente porque una situación cotidiana, como tomar una bebida, terminó provocando una emergencia inesperada durante la conducción.

La información disponible no detalla mayores consecuencias para otros usuarios de la carretera. El registro, sin embargo, permitió conocer cómo una emergencia física repentina puede dejar al conductor sin capacidad para controlar un vehículo pesado.

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