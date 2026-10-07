En los últimos días Colombia ha tenido climas bastante variados, pues mientras en algunas regiones el calor es supremamente intenso y las sequias se han hecho más fuertes, en otras las lluvias se han hecho presentes y han ocasionado incluso emergencias.

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Medellín, Bogotá y ahora Cali han sufrido de fuertes aguaceros en las últimas horas, con granizadas, zonas inundadas y más.

Ahora, este miércoles, Cali fue una de las ciudades que más sufrió, puesto que se soltó un aguacero con mucho viento que ocasionó varios daños en locales, apartamentos y más. Estos son algunos videos de la situación:

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Impresionante tormenta en Ciudad Guabinas, Yumbo, causa caída de motos, árboles y mobiliario Una fuerte tormenta se registró en el sector de Ciudad Guabinas, en Yumbo, donde las intensas lluvias y los fuertes vientos provocaron varias afectaciones. Según las imágenes conocidas, los vientos tumbaron algunas motos y árboles, tanto al interior de al menos una unidad residencial como en zonas exteriores. Además, la fuerza de la tormenta arrastró sillas, mesas y sombrillas. — Entérate Cali (@EnterateCali) October 7, 2026

@EnterateCali Cali. Norte https://t.co/XGDRxXxpds — John the Cat (@Johnthe7Cat) October 7, 2026

Ahora, más allá de que se metió el agua en algunos apartamentos y hubo algunos daños en establecimientos comerciales, lo más grave de la situación es que de una vez se fue la luz y los residentes de ese sector aseguraron que luego de una hora no ha regresado, por lo que esperan novedades urgentes por parte del prestador del servicio.

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Igual, las autoridades de tránsito también les recuerdan a los conductores que anden con precaución, puesto que hay varias vías aún húmedas o inundadas y por eso en cualquier momento se pueden presentar choques, caídas o accidentes.

Por qué se inundó Córdoba; ¿va a seguir lloviendo en los próximos meses?

En el Consejo de Ministros, Ghisliane Echeverry Prieto, directora general del Ideam, explicó las causas que llevaron a la inundación en Córdoba y dio a conocer qué es lo que se tiene previsto en materia climática para esta región del país.