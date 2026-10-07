Por: Portal Bogotá

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El pronóstico del clima para Bogotá este jueves 8 de octubre de 2026 está disponible según información oficial que ofrece el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER). De acuerdo con los datos y recomendaciones publicados por la entidad, la jornada arrancará con un cielo mayormente nublado en la madrugada y un ambiente seco en la mayor parte de la ciudad. Sin embargo, el IDIGER advierte que no se pueden descartar lloviznas aisladas durante las primeras horas del día, lo que implica que los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios súbitos en las condiciones del clima.

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En cuanto a la temperatura, el IDIGER estima que la mínima se ubicará alrededor de los 11 grados Celsius en la madrugada, lo que corresponde a las típicas condiciones frías de la capital colombiana en esta época del año. Para la mañana, el pronóstico indica que el cielo se mantendrá entre nublado y parcialmente nublado, pero aún predominará el tiempo seco en la mayor parte de la ciudad, favoreciendo la movilidad y la realización de actividades al aire libre, aunque se recomienda revisar constantemente el pronóstico ante posibles cambios.

El monitoreo del clima y de la probabilidad de lluvias puede hacerse en tiempo real a través del Sistema Alerta Bogotá (SAB). Esta plataforma le permite a usted consultar la información actualizada sobre el estado del tiempo, así como las temperaturas máximas y mínimas del día. Además, es posible utilizar el sitio web mapas.bogota.gov.co para consultar el mapa de lluvias de manera sencilla desde cualquier dispositivo digital.

Según las indicaciones, basta con ingresar al sitio, seleccionar el ícono de mapa, elegir la opción ‘Lluvias’ en la sección de ‘Otros mapas’ y digitar la dirección específica en el buscador. De esta forma, el sistema le mostrará en el mapa las condiciones de lluvia en la ubicación requerida, facilitando la planeación de sus desplazamientos en Bogotá.

En conclusión, para este jueves 8 de octubre, el clima en Bogotá estará marcado por nubosidad, posibles lloviznas moderadas y temperaturas bajas, por lo que el IDIGER sugiere mantenerse informado y consultar fuentes oficiales para tomar decisiones acertadas durante el día.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar el pronóstico de lluvias para Bogotá en tiempo real?

Usted puede consultar el pronóstico de lluvias en tiempo real para Bogotá a través del Sistema Alerta Bogotá, conocido por sus siglas SAB. Solo necesita ingresar al sitio web sab.gov.co o a mapas.bogota.gov.co, seleccionar la opción correspondiente al mapa de lluvias y digitar la dirección deseada para conocer las condiciones actuales e incluso la probabilidad de precipitaciones.

¿Cuál es la temperatura mínima esperada en Bogotá para el jueves 8 de octubre de 2026?

De acuerdo con la información del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), se espera que la temperatura mínima en Bogotá para el jueves 8 de octubre de 2026 sea de aproximadamente 11 grados Celsius, especialmente durante la madrugada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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