Por: Portal Bogotá

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La prevención y el acceso temprano a pruebas para detectar infecciones de transmisión sexual (ITS) son prioridades en Bogotá, de acuerdo con la estrategia “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, impulsada por la Secretaría Distrital de Salud. Esta entidad anunció la realización de jornadas de tamizaje en distintos puntos de la ciudad, con el propósito de promover la salud pública y acercar los servicios de prevención y detección oportuna a la ciudadanía. Según la información proporcionada por la Secretaría Distrital de Salud, las jornadas se llevarán a cabo los días 8 y 9 de octubre en localidades como Santa Fe, Kennedy, Tunjuelito, Teusaquillo, Puente Aranda y Ciudad Bolívar, entre otras.

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Una de las principales problemáticas asociadas a las infecciones de transmisión sexual, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, es que en muchos casos no presentan síntomas visibles; esto significa que una persona no puede saber si tiene una ITS solo por observarse a sí misma o a los demás. Por tal motivo, el tamizaje y las pruebas regulares son herramientas indispensables para el cuidado de la salud propia y de la comunidad. Desde la entidad se recalca la importancia de acudir estos días a los puntos habilitados, no solo para quienes consideran que estuvieron expuestos a riesgos, sino también como una medida rutinaria y preventiva.

Durante las jornadas, los ciudadanos podrán resolver sus dudas sobre factores de riesgo, acceder a información confiable y recibir orientación profesional. Los lugares y horarios determinados son los siguientes: el 8 de octubre, en Santa Fe – Veracruz (parque Santander), Kennedy – Bellavista (CDC Bellavista), Tunjuelito – Venecia y Teusaquillo – Ciudad Universitaria (Universidad Nacional); el 9 de octubre, en Santa Fe – La Capuchina (La Mariposa), Puente Aranda – Santa Isabel Occidental (estación Comuneros) y Ciudad Bolívar – Arborizadora Alta. Los horarios de atención varían entre 7:30 a.m. y 4:00 p.m., dependiendo de cada punto.

La Secretaría Distrital de Salud también utilizó la red social X para difundir el mensaje: “¿Podrías saber si alguien tiene una infección de transmisión sexual solo con mirarl@? ¡No! La única forma de saberlo es realizándose una prueba. Háztela, cuídate y protege a l@s que amas”, reforzando así la invitación a cuidar la salud individual y colectiva mediante la realización de pruebas oportunas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde y cuándo son las jornadas de tamizaje para detectar infecciones de transmisión sexual en Bogotá?

Según la Secretaría Distrital de Salud, las jornadas de tamizaje se realizarán los días 8 y 9 de octubre en puntos como Santa Fe – Veracruz y Kennedy – Bellavista, con horarios que van desde las 7:30 a.m. hasta las 4:00 p.m., dependiendo del lugar. Estos espacios están diseñados para facilitar el acceso a pruebas y servicios de prevención para toda la ciudadanía.

¿Qué significa una ITS y por qué es importante hacerse la prueba en Bogotá?

Una ITS, o infección de transmisión sexual, es una afección que se propaga principalmente por contacto sexual. Es importante hacerse la prueba porque una ITS no siempre presenta síntomas visibles, y detectar la infección a tiempo permite tomar medidas de cuidado tanto para la persona afectada como para sus contactos cercanos, evitando complicaciones y transmisión.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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