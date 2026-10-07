Por: Noticiero 90 minutos

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Bogotá se alista para celebrar los 30 años de Rock al Parque, un festival musical que ha conseguido durante tres décadas reunir a generaciones enteras en torno al rock. De acuerdo con información recogida por 90minutos.co, esta cita especial será el sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre, en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, con entrada gratuita y una amplia oferta cultural abierta a toda la ciudadanía.

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Durante tres días consecutivos, el emblemático parque se convertirá en el epicentro de la música, con una programación que agrupa 83 bandas y artistas, tanto nacionales como internacionales. Según los organizadores mencionados por 90minutos.co, el festival contará con cuatro escenarios principales: plaza de eventos, Bio by Vans, ECO y BBC. Estos permitirán una distribución eficiente de los conciertos y experiencias, aprovechando al máximo cada jornada.

El cartel de este año destaca por la variedad de géneros y orígenes. El público podrá disfrutar desde rock clásico hasta corrientes como metal, punk, ska, reggae, hardcore e indie. Algunas de las agrupaciones y artistas más esperados son Mon Laferte, Apocalyptica, Stratovarius, Rata Blanca, Editors, Ministry, Kraken, Claudio Narea & Los Prisioneros, Serú Girán por Lebón y Aznar, Porter y Bándalos Chinos. Además, habrá representación de Colombia y de países como Argentina, Chile, México, Estados Unidos, España, Suecia, Finlandia, Japón y Uruguay, según el reporte citado.

Para facilitar el acceso, los organizadores aconsejan a los asistentes revisar previamente los accesos, así como los horarios y objetos permitidos. Los puntos de ingreso estarán ubicados en las inmediaciones de la calle 63 y la carrera 60. Dado el alto flujo de asistentes, también recomiendan planear el desplazamiento con tiempo.

Más allá de lo musical, Rock al Parque 2026 ofrecerá espacios de encuentro académico y cultural. De acuerdo con la información de 90minutos.co, habrá charlas con gestores y productores que debatirán sobre inteligencia artificial, circulación internacional y proyecciones para el futuro del rock y el metal. El programa incluye la participación del guitarrista chileno Claudio Narea y una sección audiovisual con proyección de películas y documentales sobre la historia y las leyendas del rock.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los artistas y bandas que estarán en Rock al Parque 2026?

La edición 2026 de Rock al Parque integrará en su programación a 83 agrupaciones y artistas provenientes de Colombia y de países como Argentina, Chile, México, Estados Unidos, España, Suecia, Finlandia, Japón y Uruguay. Entre los nombres destacados figuran Mon Laferte, Apocalyptica, Stratovarius, Rata Blanca, Editors, Ministry, Kraken, Claudio Narea & Los Prisioneros, Serú Girán por Lebón y Aznar, Porter y Bándalos Chinos, entre otros, abarcando diversos géneros como metal, punk, ska, reggae, hardcore e indie.

¿Qué agenda cultural y académica ofrece Rock al Parque 2026 en Bogotá?

Según información de 90minutos.co, además de los conciertos, el festival contará con una agenda académica con la participación de gestores y productores, quienes tratarán temas de actualidad como inteligencia artificial, circulación internacional y el futuro de los géneros del rock y el metal. También se incluirá una jornada audiovisual con proyecciones de películas y documentales dedicados a figuras y acontecimientos icónicos del rock.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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