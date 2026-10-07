Por: Portal Bogotá

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La historia de Rock al Parque es, en muchos sentidos, la historia de una generación que buscó crear un espacio propio en la vida cultural de Bogotá. Hace 30 años, cuando la música rock tenía pocos lugares para ser escuchada más allá de bares y garajes, Mario Duarte y Julio Correal imaginaron un festival gratuito que abriese las puertas de escenarios grandes a las bandas y permitiera que los jóvenes se encontraran alrededor de la música, según información presentada en el portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

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En 1995, con la ciudad aún "inhóspita" para los jóvenes músicos, la escena musical underground empezó a moverse y Duarte —líder de la banda La Derecha— impulsó la idea de un festival al aire libre. La chispa surgió después de un evento en el planetario de Bogotá, cuando Duarte planteó a Bertha Quintero, entonces directora del Instituto Distrital de Turismo (IDT), formalizar la propuesta mediante una carta que fue rápidamente respaldada. De acuerdo con relatos de Mario Duarte, la idea era dejar los pequeños espacios y aprender a tocar en grande, con un sueño que terminó cambiando el panorama musical de la ciudad.

El engranaje operativo fue posible gracias a la participación de Julio Correal, productor y manager de artistas como La Derecha y Aterciopelados, quien ayudó a articular la logística y convocar a las bandas, mostrando que la juventud podía apropiarse del espacio público en un ambiente pacífico. Correal recuerda que, ante un circuito musical limitado, fue necesario crear desde cero las condiciones para que el festival existiera. La alcaldía de Bogotá y la gestión pública resultaron claves para impulsarlo.

La primera versión del festival superó cualquier expectativa. Estaba pensado como un espacio para agrupaciones bogotanas, pero respondieron 170 bandas a la convocatoria. El evento se efectuó en el parque Olaya Herrera, la Media Torta y el parque Simón Bolívar, con presencia de más de 80 mil personas, y reunió a 42 bandas nacionales junto a dos invitados internacionales: Seguridad Social de España y Fobpa de México, que tocaron gratuitamente.

El poderoso vínculo entre público, música y espacio público quedó reflejado en aquella edición inaugural, en la que incluso autoridades como la Policía tuvieron que ser testigos de la convivencia pacífica y el entusiasmo de los jóvenes por el rock. Según Mario Duarte, el respeto y la apropiación fueron fundamentales para el crecimiento y la vida del festival desde ese primer día. Con el paso del tiempo, Rock al Parque abrió el camino para otros géneros y festivales, consolidando a Bogotá como una ciudad de festivales. Treinta años después, el festival sigue siendo una de las plataformas musicales más importantes de la ciudad, y la alianza entre músicos, sector público y público general continúa escribiendo esta historia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo nació el festival Rock al Parque en Bogotá?

De acuerdo con los relatos de Mario Duarte y Julio Correal, Rock al Parque nació en 1995 como una iniciativa que buscaba sacar las bandas de rock de los espacios pequeños e independientes, como bares y garajes, y brindarles escenarios públicos y gratuitos de mayor alcance. El empuje de estos músicos, unido al respaldo de la directora del Instituto Distrital de Turismo (IDT), Bertha Quintero, permitió que el festival se realizara en varios escenarios emblemáticos de Bogotá, marcando un antes y un después en la vida cultural de la ciudad.

¿Cuál fue el impacto de Rock al Parque en la escena musical y cultural de Bogotá?

Según testimonios de sus creadores y de acuerdo con la información publicada en el portal oficial de Bogotá, Rock al Parque trascendió el ámbito musical para transformar la imagen y la política cultural de la ciudad. El festival se convirtió en pionero, motivó el surgimiento de otros eventos para diferentes géneros musicales y fortaleció la identidad de Bogotá como ciudad de festivales, fomentando espacios de expresión y convivencia pacífica para los jóvenes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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