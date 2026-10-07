Por: Portal Bogotá

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El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en Bogotá dio a conocer la IV Convocatoria de Formación Virtual 2026, una iniciativa destacada que pone a disposición de la ciudadanía 44 programas de formación titulada en modalidad virtual. Esta oferta, completamente gratuita, está diseñada para quienes desean ampliar sus competencias profesionales y acceder a oportunidades en los niveles técnico y tecnológico sin que la presencialidad sea una limitación, como lo explicó Claudia Janet Gómez Larrotta, directora regional del SENA Distrito Capital. De acuerdo con Gómez, esta apuesta educativa responde a la necesidad de fortalecer competencias en áreas directamente relacionadas con las demandas del sector productivo de la ciudad.

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Dentro de la convocatoria, los aspirantes pueden escoger entre 14 programas en el nivel tecnológico y 30 programas en el nivel técnico. En el caso de los programas tecnológicos, se incluyen alternativas como análisis y desarrollo de software, coordinación de procesos logísticos, desarrollo de medios gráficos visuales, desarrollo publicitario, desarrollo multimedia y web. Además, la oferta contempla gestión contable y de información financiera, gestión de redes de datos, implementación y gestión de bases de datos, gestión integral del transporte y gestión de negocios y finanzas, entre otros. Cada uno de estos programas se orienta a la formación de profesionales capaces de responder a las nuevas exigencias del mercado laboral de Bogotá y el país, sin la barrera que implica el desplazamiento hasta un establecimiento físico.

En cuanto a los programas técnicos, la diversidad es aún mayor. Se encuentran opciones como asesoría comercial, asistencia para la inteligencia empresarial, atención integral al cliente, contabilización de operaciones comerciales y financieras, emprendimiento y fomento empresarial, integración de contenidos digitales y marketing digital para el sistema moda. Además, se destaca la oferta de formación en áreas emergentes como operaciones de comercio exterior, programación de software, programación para analítica de datos, sistemas telemáticos, tratamiento de riesgos de ciberseguridad en la micro, pequeña y mediana empresa (MiPymes), venta de productos en línea, compras y abastecimientos y programación de videojuegos.

Para quienes deseen inscribirse en alguno de estos programas, el proceso es completamente virtual y sencillo. Basta con ingresar al portal betowa.sena.edu.co, seleccionar la opción de carreras virtuales, consultar la oferta disponible, escoger el programa de interés y completar el formulario de inscripción.

Según el SENA Bogotá, la formación virtual que ofrece la entidad contribuye a reducir obstáculos geográficos y brinda respaldo a quienes buscan mejorar su perfil profesional, respondiendo cada vez más a los cambios y necesidades del sector productivo colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los programas tecnológicos y técnicos ofrecidos en la convocatoria virtual del SENA Bogotá?

En la IV Convocatoria de Formación Virtual 2026, el SENA Bogotá presenta 14 programas tecnológicos que abarcan áreas como análisis y desarrollo de software, gestión financiera y logística, multimedia, publicidad y transporte, entre otros. Asimismo, ofrece 30 opciones técnicas que incluyen asesoría comercial, inteligencia empresarial, marketing digital, programación de software y videojuegos, operaciones en comercio exterior y ciberseguridad para MiPymes.

¿Cómo inscribirse en los programas virtuales gratuitos del SENA Bogotá?

Para participar, usted debe ingresar al portal betowa.sena.edu.co, elegir la opción de carreras virtuales, revisar los programas disponibles y seguir los pasos que aparecen en la plataforma para completar la inscripción. Es un proceso ágil y completamente en línea, de acuerdo con la información proporcionada por el SENA Distrito Capital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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