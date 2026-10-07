Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Local de Kennedy, en el marco de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, entregó recientemente más de 7.500 metros cuadrados de vías intervenidas en varios sectores de la localidad, según información divulgada por la propiaadministración distrital. Estas obras forman parte de un plan integral de mantenimiento y recuperación de la malla vial, ejecutado en articulación con la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), con el propósito de mejorar la movilidad y la calidad de vida de los habitantes y transeúntes en esta zona del sur occidente de Bogotá.

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La intervención tuvo una inversión que superó los 3 mil millones de pesos, recursos públicos destinados a optimizar el estado de las carreteras, el flujo del transporte público y el ambiente urbano tanto para peatones como para conductores. De acuerdo con la Alcaldía Local de Kennedy, los trabajos beneficiarán a más de 50 mil personas, a través de diferentes tipos de labores que incluyeron el cambio total de carpetas asfálticas, operaciones de parcheo y la recuperación de puntos deteriorados.

El alcance total de los segmentos intervenidos equivale a 5,44 kilómetros de carril, distribuidos en 53 Códigos de Identificación Vial (CIV), según datos suministrados por la administración local. Las zonas impactadas comprenden barrios emblemáticos de la localidad como Ciudad Kennedy, Techo, Mandalay, Las dos avenidas, Bavaria, Nuevo Techo y Villa Alsacia II. Esta intervención se inscribe también en la ruta de mejoramiento de corredores que son clave para el transporte público y que resultan fundamentales para trasladar estudiantes a instituciones educativas y acceder a diferentes equipamientos urbanos.

Durante la entrega de estos tramos recuperados, Javier Prieto Tristancho, alcalde local encargado de Kennedy, resaltó la importancia de estos trabajos, al afirmar que “damos un paso importante en la recuperación de la infraestructura vial de Kennedy, estas nos permiten intervenir puntos que requerían atención y avanzar en la solución de afectaciones que, con el tiempo, pueden dificultar el tránsito por nuestros barrios”. El funcionario enfatizó que cada una de estas acciones contribuye a conectar mejor la localidad y mantiene el compromiso de que los recursos públicos sean traducidos en resultados tangibles.

De acuerdo con la Alcaldía Local de Kennedy, estas acciones de mantenimiento y recuperación vial forman parte de una estrategia sostenida que continuará extendiéndose a otros sectores, priorizando la movilidad, la seguridad vial y la calidad de vida en el interior de la localidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué sectores de Kennedy se beneficiaron con la recuperación de la malla vial?

La recuperación de la malla vial en Kennedy benefició a barrios como Ciudad Kennedy, Techo, Mandalay, Las dos avenidas, Bavaria, Nuevo Techo y Villa Alsacia II, interviniendo vías principales y puntos críticos de tránsito utilizados a diario por miles de personas.

¿Cuánta inversión y cuántos kilómetros de vías fueron intervenidos por la Alcaldía Local de Kennedy?

Según la Alcaldía Local de Kennedy, la inversión para recuperar las vías superó los 3 mil millones de pesos y se intervinieron 5,44 kilómetros de carril, en un total de 53 Códigos de Identificación Vial (CIV), impactando de manera directa la movilidad y seguridad de la localidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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