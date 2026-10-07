Por: Portal Bogotá

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La Red DOMÉSTICA se ha consolidado como una plataforma internacional de cooperación con el propósito de abordar los retos que enfrentan ciudades y comunidades en la protección y bienestar de los animales de compañía. En este contexto, la iniciativa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', mediante el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), presentó ante los representantes de esta red una serie de 10 objetivos enfocados en el fortalecimiento de la protección animal en la capital colombiana, según información del IDPYBA.

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Estos objetivos, denominados Objetivos de Desarrollo para la Protección y Bienestar Animal (ODPA), buscan articular acciones dentro del Distrito para enfrentar temas relacionados con el control ético de la población animal, el fin del abandono, el respeto por la vida silvestre, la educación orientada a la protección animal y el impulso de ciudades y comunidades interespecie, entre otros aspectos. Esta apuesta se encuentra alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un conjunto de 17 metas globales para responder a desafíos sociales, económicos y ambientales, contribuyendo al bienestar presente sin afectar las oportunidades de las generaciones futuras.

La propuesta surgió en el seno de la Red DOMÉSTICA como un escenario de cooperación global, liderado por el IDPYBA, que pretende unir gobiernos locales, academia y organizaciones civiles en favor de los seres sintientes. Las actividades de la red se desarrollan en el contexto de celebraciones como el Día Mundial de los Animales y la ‘Semana PYBA: Mi Corazón es Animalista’, donde Bogotá refuerza su compromiso con los derechos y el bienestar animal al interior del Distrito Capital.

De acuerdo con el IDPYBA, la Red DOMÉSTICA organiza su trabajo en seis ejes estratégicos. Estos abarcan la construcción de marcos jurídicos para el reconocimiento de la sintiencia animal, la promoción de la educación ciudadana éticamente orientada, la gestión integral de la fauna doméstica a través de políticas públicas y circulación de saberes, la participación ciudadana mediante veedurías y redes, la innovación institucional y cooperación técnica para fortalecer capacidades locales, y la investigación aplicada a través de estudios, indicadores y repositorios de conocimiento. Estas acciones se diseñan para favorecer la corresponsabilidad entre sectores y actores sociales, permitiendo un abordaje integral en la protección y bienestar animal.

El Distrito Capital, a través de iniciativas como estas, sostiene su liderazgo en Colombia gracias al desarrollo de actividades para proteger a los animales y al impulso de modelos colectivos que promueven la convivencia entre especies.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales ejes estratégicos de la Red DOMÉSTICA para la protección animal?

La Red DOMÉSTICA estructura su acción en seis ejes estratégicos: legislación y justicia interespecie, educación y cultura ciudadana, gestión integral de la fauna doméstica, participación ciudadana y control social, innovación institucional y cooperación técnica, e investigación aplicada y generación de conocimiento, según lo expuesto por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).

¿Qué significa el concepto de ‘ciudades y comunidades interespecie’ en el contexto de la Red DOMÉSTICA?

La expresión ‘ciudades y comunidades interespecie’ hace referencia a entornos urbanos y rurales donde se promueve la convivencia y el bienestar tanto de los seres humanos como de los animales, construyendo relaciones basadas en el respeto y la corresponsabilidad, como lo explica la Red DOMÉSTICA en sus lineamientos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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