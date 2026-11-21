La Navidad llegará con música y miles de luces a uno de los lugares más emblemáticos de Colombia. El Puente de Boyacá ya tiene fecha para el encendido de su alumbrado navideño y anunció un invitado que promete atraer a cientos de visitantes: el cantante Fonseca. El artista estará presente el próximo sábado 28 de noviembre en el evento que dará la bienvenida a las festividades de fin de año en el departamento.

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La jornada convertirá este escenario histórico en un punto de encuentro para las familias boyacenses y los turistas que llegan desde diferentes regiones del país. Durante el encendido se prenderán miles de bombillos que llenarán de luces y decoración navideña este monumento, reconocido por su importancia en la historia de Colombia.

La apuesta de la Gobernación de Boyacá no se quedará únicamente en el espectáculo inaugural. La programación de la temporada 2026-2027 tendrá actividades culturales, musicales y espacios para que los visitantes conozcan diferentes expresiones de la región.

Entre los atractivos anunciados están las muestras gastronómicas, las exhibiciones de artesanías y las zonas destinadas a impulsar los emprendimientos locales. Además, quienes quieran recorrer el alumbrado podrán hacerlo entre el 3 de diciembre de 2026 y el 16 de enero de 2027, fechas previstas para disfrutar de esta experiencia.

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El lugar también tiene un atractivo especial por su valor histórico. Allí se libró la Batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819, un acontecimiento decisivo para la independencia de Colombia. El monumento está ubicado sobre la vía que comunica a Tunja con Bogotá y cuenta con extensas zonas verdes, senderos y diferentes monumentos que permiten conocer episodios de la historia nacional.

Aunque todavía no se han revelado todos los detalles de la decoración que tendrá este año, el Puente de Boyacá vuelve a posicionarse como uno de los destinos turísticos para visitar durante diciembre. La combinación de luces, música y tradiciones busca atraer visitantes y convertir el encendido navideño en uno de los planes destacados de la temporada.

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