Panamá se ha convertido en una alternativa para quienes buscan combinar diferentes experiencias durante sus vacaciones. Además de sus playas, el país ofrece una capital con atractivos históricos, zonas comerciales, restaurantes y espacios para recorrer. Con esa combinación como punto de partida, On Vacation amplió su oferta turística con paquetes que permiten disfrutar ambos ambientes durante un mismo viaje.

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La propuesta incluye planes de cuatro noches que combinan estadías en hoteles de playa y de Ciudad de Panamá, con precios desde $2.039.000 por persona en acomodación múltiple. También hay alternativas para quienes prefieren quedarse únicamente en la capital o descansar frente al mar, con tarifas que cambian según el hotel, la acomodación y las fechas seleccionadas.

Panamá: dos experiencias que se complementan

Uno de los atractivos de este destino es la posibilidad de disfrutar ambientes distintos sin tener que organizar dos viajes. Los visitantes pueden dedicar parte de sus vacaciones al descanso junto al mar y reservar otros días para conocer la oferta cultural, gastronómica y comercial de la capital.

La experiencia puede comenzar en la playa, con jornadas de sol y descanso, y continuar en Ciudad de Panamá, donde hay lugares para conocer su historia, recorrer espacios al aire libre y visitar centros comerciales. También es posible organizar el recorrido en el orden que prefiera cada viajero.

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¿Qué lugares visitar en Panamá?

Entre los sitios que pueden hacer parte del recorrido por la capital está el Casco Antiguo, un sector reconocido por sus calles, plazas y construcciones de arquitectura colonial. Allí los visitantes pueden caminar, conocer restaurantes y disfrutar de diferentes espacios históricos.

Otra alternativa es la Calzada de Amador, un lugar para realizar actividades al aire libre, caminar o montar bicicleta mientras se observa la bahía y el paisaje urbano de la ciudad.

Para quienes tienen interés en las compras, Albrook Mall ofrece tiendas, restaurantes y opciones de entretenimiento. Estos lugares permiten complementar los días de playa con recorridos por algunos de los atractivos más conocidos de la capital panameña.

La oferta de On Vacation contempla distintas opciones de alojamiento, dependiendo de si los viajeros quieren concentrarse en la ciudad o pasar sus vacaciones junto al mar.

Para hospedarse en Ciudad de Panamá, la compañía ofrece planes en Gran Evenia Panamá y Hotel Las Américas Golden Tower. Ambos paquetes contemplan cuatro noches, desayuno y tiquetes aéreos, de acuerdo con las condiciones de cada producto.

Los planes en Gran Evenia Panamá comienzan desde $1.769.000 por persona en acomodación múltiple, mientras que las tarifas para Hotel Las Américas Golden Tower parten de $1.909.000 bajo esa misma modalidad.

En cuanto a las alternativas de playa, los viajeros pueden elegir entre Radisson Riviera Panamá, Bijao y Playa Blanca. El primero cuenta con un plan de cuatro noches que incluye desayuno, almuerzo y cena. Además, algunas opciones de acomodación múltiple ofrecen apartamentos con habitaciones privadas, sala, cocina y baños, una distribución pensada para quienes viajan en familia o con amigos.

Bijao y Playa Blanca, por su parte, tienen paquetes de cuatro noches con modalidad todo incluido. Las tarifas comienzan desde $2.189.000 por persona en Radisson Riviera Panamá, en acomodación múltiple; desde $2.259.000 en Bijao y desde $2.329.000 en Playa Blanca, en acomodación doble o triple.

Planes combinados: dos vacaciones en un mismo viaje

El principal atractivo de la propuesta está en los paquetes que permiten alojarse tanto en hoteles de playa como en establecimientos de Ciudad de Panamá. De esta manera, los viajeros pueden distribuir sus cuatro noches entre ambos ambientes y conocer diferentes facetas del destino.

On Vacation contempla combinaciones entre Radisson Riviera Panamá, Playa Blanca o Bijao, y hoteles de ciudad como Gran Evenia Panamá y Las Américas Golden Tower.

Las tarifas de estos planes comienzan desde $2.039.000 por persona en acomodación múltiple y desde $2.109.000 en acomodación doble o triple, dependiendo de los hoteles seleccionados y las fechas de viaje.

Además del alojamiento, los servicios de alimentación varían según las características de cada establecimiento. Por eso, antes de reservar es importante consultar qué incluye cada combinación y cuáles son las condiciones del paquete.

¿En qué fechas se puede viajar a Panamá?

Los paquetes están disponibles para diferentes periodos: del 1 al 20 de noviembre y del 21 al 26 de diciembre de 2026, además de fechas comprendidas entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2027.

Los precios pueden cambiar de acuerdo con la temporada, el hotel, el tipo de habitación y la acomodación elegida. Asimismo, las tarifas están sujetas a disponibilidad al momento de realizar la reserva.

Con esta propuesta, On Vacation busca ofrecer alternativas para quienes quieren aprovechar sus vacaciones y combinar descanso, recorridos culturales y actividades urbanas en un mismo destino.

Los interesados pueden consultar los hoteles, paquetes disponibles y condiciones de viaje en www.onvacation.com.

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