San Andrés, Medellín, Santa Marta y Cartagena mantienen su dominio como los cuatro destinos nacionales preferidos por los colombianos a la hora de planear vacaciones dentro del país. Así lo reveló Mónica Forero Wiehls, presidente del Círculo de Viajes en entrevista con Pulzo, donde también se detalló el comportamiento de los viajes internacionales y las apuestas del mercado para cerrar el año.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la experta, estos cuatro destinos concentran la mayor demanda del turismo interno y no muestran señales de ceder su lugar en el ranking. Para diciembre, además, se perfilan opciones como el Amazonas y La Guajira como alternativas atractivas para quienes aún no han definido su plan de viaje. “San Andrés, Amazonas, Guajira, que son destinos hermosos de Colombia y que pueden estar más al alcance para empezar a viajar ya mismo en diciembre”, señaló la vocera.

En cuanto a los viajes al exterior, Cancún y Punta Cana lideran las preferencias, seguidos de Madrid y Estados Unidos. Sin embargo, el ascenso de Punta Cana ha sido uno de los fenómenos más notorios del sector en los últimos tiempos. Wiehls xplicó que este crecimiento se debe, en parte, a los problemas que enfrentó Cancún: “Cancún tuvo una época en la que tuvo un bajón importante por los temas migratorios, se empezó a ver mucho en medios de comunicación que no estaban dejando entrar colombianos y eso generó un poco de recelo a que la gente comprara Cancún y el pareto fue Punta Cana”.

A ese factor se sumó el impacto del sargazo, que también afectó la imagen del destino mexicano. “El sargazo también les pegó muy, muy duro y eso pues obviamente ha hecho que la gente prefiera otros destinos”, complementó la fuente.

Lee También

Con el Black Friday a dos semanas y la temporada navideña prácticamente encima, las agencias del sector trabajan en portafolios de última hora para atender a quienes todavía no tienen destino definido.

¿Por qué Punta Cana superó a Cancún entre los colombianos que viajan al exterior?

La combinación de restricciones migratorias en México y la cobertura mediática negativa sobre el ingreso de colombianos a ese país desplazó parte de la demanda hacia el destino dominicano. A ello se sumó la crisis del sargazo, que deterioró la percepción de Cancún y abrió espacio para que Punta Cana consolidara su posición en el ranking de viajes internacionales.

El turismo que se roba las miradas en Colombia

Wiehls también destacó el crecimiento que ha tenido el turismo deportivo y el interés de los viajeros por desplazarse a otros países para asistir a grandes competencias. Según explicó, eventos como la Fórmula 1 también han impulsado esta tendencia, que cada vez despierta mayor interés entre los turistas.

La dirigente señaló que las agencias ya comienzan a prepararse para la próxima Copa del Mundo, por lo que desde enero empezarán a promocionar paquetes y alternativas de viaje. turismo deportivo es una cosa que se ha movido demasiado. “Nosotros ya ahorita en enero vamos a empezar a promocionar mundial porque ya sabemos dónde va a ser, cuándo, todo”, destacó la presidente del Círculo de Viajes.

Forero Wiehls resaltó que el fútbol despierta una oportunidad importante para el sector turístico y celebró el entusiasmo que generan este tipo de acontecimientos deportivos. La expectativa es que más personas aprovechen estos eventos para combinar su pasión por el deporte con experiencias de viaje.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).