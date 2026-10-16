Así como una reconocida empresa anunció una nueva etapa en Colombia, la plataforma Airbnb presentó la Guía de Anfitriones Responsables, una iniciativa que ofrece información práctica para que la actividad se desarrolle de manera armónica, priorizando el respeto por las comunidades locales y el entorno residencial.

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La importancia de esta iniciativa radica en que el impacto de las estancias responsables va mucho más allá de un ejercicio turístico; su desarrollo dinamiza de forma directa las economías de barrio y democratiza los ingresos del sector.

De hecho, en Colombia, durante 2024 la actividad de anfitriones en la plataforma Airbnb generó un impacto económico total de 10,6 billones de pesos, de los cuales 9 billones llegaron directamente a comercios locales (restaurantes, tiendas, transporte).

Además, más del 40% del gasto de los huéspedes ocurre en el mismo barrio donde se ubica la estancia.

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Asimismo, la pedagogía sobre estas buenas prácticas contribuye a un ecosistema que ha llevado la actividad de huéspedes y anfitriones a más de 600 nuevos municipios, apoyando la generación de más de 215.000 empleos.

Adicional, la Guía de Anfitriones Responsables de Airbnb puede ser de utilidad para el ejercicio turístico por grupos poblacionales clave en el país, indicó la empresa: casi el 50% de los anfitriones son mujeres y un 15% son adultos mayores de 60 años.

Para brindar información a los anfitriones que ofrecen sus espacios en la plataforma Airbnb, el documento da información sobre responsabilidades en tres ejes centrales:

Requisitos legales y normativos para tener en cuenta: Colombia cuenta con un marco legal para la actividad de vivienda turística.

Por ello, los prestadores de servicios turísticos han de mantener vigente el Registro Nacional de Turismo (RNT), acatar los reglamentos de propiedad horizontal y cumplir estrictamente con el reporte de huéspedes mediante la Tarjeta de Registro de Alojamiento (TRA) y el Sistema de Registro de Extranjeros (SIRE) de Migración Colombia.

Herramientas de convivencia para la experiencia: para integrar el turismo en armonía con los barrios, el documento promueve establecer reglas de la casa claras desde el primer día.

Como compromiso con la tranquilidad local, se enfatiza acatar los horarios de silencio exigidos por la nueva Ley contra el Ruido (Ley 2450 de 2025).

Asimismo, la plataforma Airbnb reitera su política de prohibición de fiestas y eventos disruptivos, junto con la estricta restricción de cámaras de seguridad en interiores para proteger la privacidad del viajero.

Estas herramientas, sumadas a los lineamientos transparentes sobre áreas de fumadores y recepción de mascotas, entre otros, buscan propender por un impacto positivo y respetuoso en el entorno residencial.

Seguridad y prevención: la plataforma Airbnb cuenta con un robusto ecosistema de herramientas de prevención y mitigación de riesgos.

Desde la protección de AirCover para anfitriones, hasta la herramienta digital Casa Segura, desarrollada en alianza con la Defensa Civil Colombiana para la prevención de emergencias.

Además, se pone a disposición el Canal de Asistencia al Vecino para que las comunidades puedan reportar cualquier afectación a la tranquilidad.

La plataforma Airbnb comparte esta guía como una herramienta de consulta pública e invita a todas las personas que comparten sus espacios a descargar y consultar la Guía de Anfitriones Responsables, con el propósito de contribuir activamente a la tranquilidad de sus comunidades y al desarrollo de un turismo que beneficia a todos.

¿Qué dice la Guía de Anfitriones Responsables de Airbnb en Colombia?

La plataforma Airbnb busca con la Guía de Anfitriones Responsables en Colombia orientar a los prestadores de servicios turísticos sobre el marco legal vigente.

Un requisito esencial exige la inscripción gratuita en el Registro Nacional de Turismo (RNT) para ofrecer inmuebles por periodos inferiores a 30 días.

Los anfitriones deben renovar dicho registro cada año entre el primero de enero y el 31 de marzo a través de la red Confecámaras.

Operar sin un RNT activo genera sanciones económicas, suspensión de la actividad y el retiro de la propiedad de las plataformas digitales.

En propiedades horizontales, el reglamento del edificio o conjunto residencial debe autorizar expresamente la prestación de servicios de alojamiento turístico.

Asimismo, las leyes prohíben destinar viviendas de interés social (VIS o VIP) obtenidas con subsidios estatales a este tipo de actividades comerciales.

El cumplimiento tributario resulta obligatorio, incluyendo el pago puntual de la contribución parafiscal turística ante Fontur y la retención de impuestos correspondientes.

Los administradores deben registrar obligatoriamente la información de los visitantes en la Tarjeta de Registro de Alojamiento (TRA) del sistema oficial de acuerdo con la Guía de Anfitriones Responsables de Airbnb completa.

En caso de hospedar personas extranjeras, corresponde reportar sus movimientos de ingreso y salida en el sistema SIRE de Migración Colombia.

La normativa exige una póliza de responsabilidad civil para cubrir fallecimiento, lesiones, incapacidad y daños a bienes durante la estadía turística.

En cuanto a la convivencia, los anfitriones deben establecer normas visibles sobre horarios de silencio, capacidad máxima de huéspedes y restricciones de ruido.

La Ley 2450 de 2025 sanciona el exceso de ruido en sectores residenciales, mientras las fiestas disruptivas están prohibidas permanentemente por la plataforma.

Respecto a la seguridad, es indispensable contar con extintor tipo ABC, detectores de humo, botiquín de primeros auxilios y salidas de emergencia señalizadas.

Las cámaras de seguridad en interiores están terminantemente prohibidas, mientras que los dispositivos exteriores deben informarse previamente a los huéspedes.

Por otra parte, la legislación prohíbe alojar a menores de 18 años que no estén acompañados o autorizados expresamente por sus padres.

Las autoridades aplican la extinción de dominio sobre los inmuebles vinculados a delitos como la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

Esta actividad turística generó un impacto económico de 10,6 billones de pesos en 2024, beneficiando al comercio local y a miles de familias.

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