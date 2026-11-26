On Vacation presentó sus promociones de Black Friday, una campaña que estará disponible del 18 al 30 de noviembre de 2026 y que busca facilitar la planeación de viajes para el próximo año. Entre las ofertas hay paquetes nacionales desde $1.209.000 por persona, alternativas internacionales, noches de hotel 2×1 y la posibilidad de reservar con una cuota inicial de $60.450, según las condiciones de financiación.

Sigue a PULZO en Discover

Uno de los atractivos de la temporada son los planes para viajar durante Semana Santa y la semana de receso escolar de 2027. La compañía ofrece paquetes desde $1.699.000 por persona en destinos como Amazonas, Santa Marta, La Guajira y San Andrés, con opciones para quienes buscan experiencias de naturaleza, playa o descanso. Entre los hoteles incluidos en la promoción están Amazon, Mendihuaca, Wayira Beach, Portobelo y Caribbean.

Quienes prefieren viajar en otras fechas también encontrarán alternativas para el primer semestre de 2027, con paquetes nacionales desde $1.209.000 por persona en acomodación múltiple. Para el segundo semestre, las tarifas comienzan en $1.329.000. De acuerdo con el hotel seleccionado, los planes pueden incluir tiquetes, alojamiento y alimentación, lo que permite organizar vacaciones en pareja, familia o con amigos.

Lee También

La campaña también contempla opciones para quienes quieren cerrar el año fuera de casa. On Vacation mantiene alternativas de alojamiento para Navidad de 2026 en hoteles seleccionados, con noches desde $159.000 por persona. Además, ofrece promociones de alojamiento 2×1 en fechas específicas de 2027, con tarifas desde $140.000 en Girardot Resort y desde $150.000 en hoteles seleccionados de San Andrés, Amazonas y La Guajira.

La oferta incluye destinos internacionales como Panamá, Punta Cana y Cancún. En el caso de Panamá, hay paquetes de cuatro noches en hoteles de ciudad desde $1.769.000, además de alternativas que combinan experiencias de playa y recorridos por diferentes lugares del país. Estas opciones amplían el catálogo para quienes buscan salir de Colombia durante sus vacaciones.

Otro de los beneficios anunciados es la posibilidad de separar un paquete con el 5 % de su valor total y pagar el saldo en cuotas sin intereses, de acuerdo con las condiciones de financiación. Por ejemplo, para un viaje de $1.209.000, la cuota inicial sería de $60.450. Así, los viajeros pueden asegurar su reserva con un primer pago menor y organizar el resto del presupuesto antes de salir.

A las promociones se suma la renovación de la infraestructura hotelera de la compañía. On Vacation informó que ha remodelado cerca del 80 % de las habitaciones de su portafolio, con mejoras en establecimientos de San Andrés, Amazonas, Santa Marta y La Guajira. La campaña estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2026 y sus tarifas dependerán de la disponibilidad, el destino, el hotel, las fechas y el tipo de acomodación.

* Pulzo.com se escribe con Z