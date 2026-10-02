Para la semana de receso escolar, entre el 5 y el 9 de octubre de 2026, hay diferentes opciones de vuelos desde Bogotá, aunque los precios cambian bastante dependiendo del destino y la aerolínea.

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Al revisar las opciones disponibles de Wingo, Avianca y Latam, los destinos nacionales más económicos se encuentran principalmente en Cali, Armenia y Bucaramanga.

Cali aparece como una de las alternativas más baratas. Wingo ofrece vuelos para el 5 de octubre desde aproximadamente $211.500 y para el regreso el 9 de octubre desde unos $131.700, por lo que el viaje de ida y vuelta puede rondar los $343.000, antes de sumar servicios adicionales.

Armenia también presenta tarifas atractivas. Para el 5 de octubre se encuentran vuelos desde unos $183.000, mientras que el regreso del 9 de octubre aparece desde aproximadamente $261.000. En total, el viaje puede costar alrededor de $444.000.

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Bucaramanga tiene precios similares. La tarifa de Wingo para ambos trayectos ronda los $224.000, dejando un valor aproximado de $449.000 para ida y vuelta.

Los destinos de la costa Caribe son considerablemente más costosos durante esta semana. Para Cartagena, el vuelo de ida del 5 de octubre aparece desde unos $376.000 y el regreso del 9 de octubre desde aproximadamente $602.000, para un total cercano a $978.000.

Santa Marta también supera ampliamente los precios de los destinos del interior. La ida puede encontrarse desde unos $342.000 y el regreso desde aproximadamente $602.000, para un total cercano a $944.000.

Latam y Avianca también tienen buenas ofertas nacionales durante octubre, pero las tarifas promocionales publicadas no necesariamente corresponden exactamente al 5 y 9 de octubre.

En todos los casos, los precios pueden cambiar y las tarifas más económicas suelen tener restricciones de equipaje y otros servicios.

En términos de precio, Cali, Armenia y Bucaramanga concentran las alternativas más económicas para esas fechas.

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