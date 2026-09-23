Viajar al exterior para los colombianos no necesariamente tiene que significar pensar en los destinos tradicionales de Europa o en Estados Unidos. Cada vez aparecen más alternativas en otras regiones del mundo y un nuevo acuerdo firmado por Colombia amplía ese abanico de posibilidades, esta vez con un país ubicado entre Europa Oriental y Asia: Azerbaiyán.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Aclaración para miles que esperaban cita de la visa de EE. UU.: pausan citas y las reprogramarán)

Colombia y Azerbaiyán firmaron un acuerdo de exención mutua de visas para los titulares de pasaportes ordinarios, con el propósito de facilitar los viajes entre ambos países y fortalecer los vínculos en áreas como el turismo, el comercio, la educación y la cultura.

El acuerdo fue suscrito en Nueva York, en el marco de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por los cancilleres de ambos países, Jeyhun Bayramov y Omar Bula Escobar.

Lee También

Colombia y Azerbaiyán firmaron un acuerdo para eliminar el requisito de visa entre ambos países. “El acuerdo fue firmado en el marco de la Asamblea General de la ONU y facilitará la movilidad entre los dos países, abriendo nuevas posibilidades para el turismo, el comercio y los… pic.twitter.com/948SDIl0FT — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 23, 2026

El entendimiento permitirá avanzar en la movilidad de ciudadanos de ambas naciones, aunque su entrada en vigor depende todavía del intercambio de los especímenes de los pasaportes, según lo establecido en el acuerdo.

La posibilidad de viajar a Azerbaiyán representa una alternativa para quienes buscan conocer destinos diferentes a los que tradicionalmente concentran buena parte de los viajes internacionales de los colombianos. El país, ubicado en la región del Cáucaso Sur, tiene como capital a Bakú y cuenta con una ubicación geográfica particular, entre el mar Caspio, Europa Oriental y Asia Occidental.

El acuerdo también se suma a otros movimientos recientes de Colombia para facilitar la movilidad internacional. Por ejemplo, en septiembre de 2026 el país restableció la exención recíproca de visa turística con Israel para los titulares de pasaportes ordinarios, permitiendo estadías de hasta 90 días bajo las condiciones establecidas.

(Ver también: Estados Unidos estaría alistando revocación histórica de visas: podría afectar a 200.000 extranjeros)

Así, las opciones para los viajeros colombianos se siguen ampliando y comienzan a incluir con mayor fuerza destinos que no hacen parte de los recorridos internacionales más habituales. Azerbaiyán aparece ahora en ese mapa como una alternativa para quienes quieran mirar más allá de los destinos conocidos y explorar otras regiones.

* Pulzo.com se escribe con Z