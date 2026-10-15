En medio de los movimientos empresariales en el mercado nacional, Nubank avisó nueva etapa en millones de tarjetas de crédito en Colombia en 2026, abriendo un capítulo de transformación para los tarjetahabientes del país.

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La entidad financiera confirmó que el recorrido les abrió a sus clientes una nueva etapa en la gestión de sus recursos cotidianos.

Ahora la tarjeta de crédito es Platino Nu, con más beneficios increíbles y fáciles de usar para todos los usuarios activos.

Dentro de las ventajas principales resalta el beneficio de $0 de cuota de manejo durante todo el tiempo de uso del producto.

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Asimismo, el producto financiero ofrece mejores tasas en CDTs nuevos con Cuenta Nu, impulsando el ahorro formal entre la población bancarizada.

La propuesta incluye más puntos en Nu Plus por cada compra realizada, junto al acceso completo a los beneficios Mastercard Platinum.

Esta transformación se dio de forma automática, sin que se tenga que aceptar ni firmar nada por parte de los clientes.

La tarjeta física, número, PIN y cupo se mantienen iguales.

No enviarán un plástico nuevo, por lo que se puede seguir usando la tarjeta de siempre en los comercios físicos y virtuales.

Nu Colombia, filial local de Nubank, alcanzó 5 millones de clientes en el país, según cifras oficiales de mayo de 2026.

Esa cifra representa cerca del 15 % de la población adulta colombiana, al cumplir cinco años de operación local.

El crecimiento continuo de la neobanca refleja una adopción acelerada de los servicios digitales en todas las regiones del territorio nacional.

La compañía mantiene presencia en el 100 % de los departamentos colombianos y en más del 95 % de los municipios.

La entidad ha expandido progresivamente su portafolio en el país, integrando cuentas de ahorro de alta rentabilidad, depósitos a término fijo y préstamos.

Los usuarios valoran la eliminación de trámites presenciales y la transparencia en los cobros asociados a los productos de financiación personal.

El mercado de tarjetas de crédito en Colombia registra una fuerte competencia debido a la entrada de nuevas soluciones tecnológicas e innovaciones digitales.

La transición hacia la categoría Platino busca premiar la fidelidad de los usuarios que mantienen un historial crediticio saludable en la plataforma.

La exención de cobros por administración se mantiene como el pilar fundamental de la estrategia comercial de la compañía en América Latina.

Los cupones de ahorro y la acumulación acelerada de puntos representan un atractivo clave para la optimización del presupuesto de los hogares.

La entidad reportó además más de 10 billones de pesos en depósitos captados dentro del mercado colombiano.

Para 2026, Nu Colombia anunció una inversión cercana a 473.000 millones de pesos, destinada a fortalecer su plataforma tecnológica.

Adicionalmente, la vinculación directa con productos de inversión permite a los tarjetahabientes rentabilizar sus excedentes de liquidez con tasas preferenciales.

El ecosistema digital de la aplicación facilita la autogestión de cupos, la creación de plásticos virtuales y el bloqueo preventivo ante emergencias.

Los usuarios pueden ajustar el número de diferidos o pagar sus saldos en cualquier momento sin incurrir en penalizaciones o costos adicionales.

La consolidación de productos financieros de categoría superior sin cobros adicionales transforma la relación entre los usuarios y los establecimientos crediticios.

Analistas del sector destacan que la simplificación de procesos administrativos mejora la experiencia del consumidor y reduce el abandono de los servicios.

La firma reafirma su compromiso de seguir ampliando el acceso a soluciones financieras modernas, eficientes e incluyentes para millones de personas.

Las dinámicas de consumo en Colombia muestran una preferencia marcada hacia productos digitales que recompensen el uso constante de los plásticos.

El cambio automático implementado garantiza que los usuarios disfruten de los nuevos beneficios sin realizar gestiones engorrosas ni acudir a oficinas.

La estrategia refuerza la retención de clientes e incentiva la bancarización responsable en los distintos sectores económicos de la sociedad colombiana.

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