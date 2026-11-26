Las vacaciones de fin de año se acercan y, para muchos colombianos, el plan no necesariamente implica viajar lejos o pasar varios días fuera de casa. Las búsquedas en Airbnb muestran interés por escapadas de pocas noches, destinos de naturaleza y pueblos con identidad local, además de viajes compartidos con familiares y amigos.

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Según datos de la plataforma, Guaduas, San Gil, Jardín, Villa de Leyva y Tolú están entre los destinos que registran mayor interés para esta temporada. Las cifras corresponden a búsquedas en Airbnb y permiten identificar tendencias dentro de sus usuarios, aunque no representan necesariamente las preferencias de todos los viajeros del país.

Uno de los movimientos más destacados está en los viajes cerca de Bogotá. Guaduas, en Cundinamarca, registra un aumento de más del 120 % en las búsquedas para la temporada y de casi 200 % para Año Nuevo. Su ubicación lo convierte en una alternativa para quienes quieren cambiar de clima sin emprender un trayecto largo.

Para quienes prefieren actividades al aire libre y paisajes de montaña, San Gil, Santander, crece más del 100 % en búsquedas, mientras que Jardín, Antioquia, presenta un aumento cercano al 50 %. También aparecen Los Santos, en Santander, y El Peñol, en Antioquia, como opciones para explorar pueblos y entornos naturales.

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La búsqueda de naturaleza y cultura regional incluye a Villa de Leyva, Boyacá, cuyas búsquedas aumentan más del 30 %. Villavicencio y Paipa también figuran entre los destinos mencionados por Airbnb. En cuanto a quienes quieren pasar las fiestas cerca del mar, Tolú, Sucre, registra un crecimiento de casi 30 % en búsquedas; Juan de Acosta, Atlántico, completa las alternativas de playa señaladas en el reporte.

Viajes cortos y en compañía

Las cifras de Airbnb también apuntan a una temporada marcada por los planes compartidos. Más del 80 % de las búsquedas corresponde a grupos y familias: más de la mitad son para grupos de tres o más adultos y más del 30 % para familias.

La duración de los viajes también refleja una preferencia por escapadas breves. Más del 80 % de las búsquedas es para estadías de dos a seis noches. Además, más del 60 % corresponde a trayectos de menos de 800 kilómetros desde el lugar de origen, mientras que más del 40 % se concentra en distancias inferiores a 480 kilómetros.

El reporte identifica diferencias entre generaciones. Los millennials muestran interés por destinos cercanos y de aventura, como Guaduas, Villavicencio, Los Santos y El Peñol. La Generación Z, por su parte, amplía sus búsquedas hacia lugares como San Gil, Ibagué, Paipa y Tolú.

Para quienes aún están organizando sus vacaciones, estas tendencias ofrecen un punto de partida para comparar destinos y pensar el viaje según el tiempo disponible, la distancia y el tipo de plan. Antes de reservar, conviene revisar disponibilidad, costos de transporte y alojamiento, así como las condiciones de cada espacio. Las cifras divulgadas por Airbnb reflejan búsquedas en su plataforma y no garantizan disponibilidad ni precios específicos.

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