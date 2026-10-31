Los colombianos que tengan previsto viajar a Estados Unidos deberán cumplir con un nuevo requisito sanitario antes de abordar sus vuelos. Avianca anunció que, desde el 3 de noviembre de 2026, los pasajeros tendrán que presentar una declaración relacionada con sus desplazamientos recientes por la República Democrática del Congo, como parte de las medidas preventivas de ese país frente al virus del ébola.

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La aerolínea informó este sábado 31 de octubre que la disposición responde a nuevos lineamientos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), que aplican a todas las compañías aéreas.

La medida cobija a quienes viajen hacia territorio estadounidense y también a los pasajeros que tengan conexiones en ese país. El requisito comenzará a aplicarse a los vuelos con salida a partir de las 11:59 p. m., hora del Este de Estados Unidos, del 3 de noviembre.

¿Qué deberán declarar los pasajeros?

Cada viajero tendrá que certificar que no estuvo en la República Democrática del Congo durante los 21 días anteriores al abordaje de su vuelo hacia Estados Unidos. La declaración también contempla los casos en los que la persona haya pasado por un aeropuerto de ese país, incluso si solamente estuvo en tránsito.

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El trámite deberá hacerse de manera individual, es decir, cada pasajero tendrá que diligenciar su propio formulario, sin importar si viaja acompañado de familiares o de otras personas.

Avianca explicó que la declaración digital está disponible para realizarse antes del viaje. También existe la posibilidad de descargar el documento desde el portal oficial de los CDC, completarlo y firmarlo físicamente.

La compañía recomendó adelantar el procedimiento para evitar inconvenientes durante el proceso de embarque. Quienes completen el formulario por internet deberán presentar el comprobante de diligenciamiento. En caso de utilizar el formato físico, tendrán que llevarlo debidamente diligenciado y firmado.

¿Qué pasa si no se presenta el documento?

La advertencia de la aerolínea es clara: la declaración será un requisito obligatorio para abordar los vuelos cobijados por la disposición. Por lo tanto, los pasajeros que no presenten el comprobante digital o el formulario físico al momento del embarque no podrán subir al avión.

La medida hace parte de los protocolos de prevención sanitaria adoptados por Estados Unidos frente al ébola y no significa que todos los viajeros deban someterse a una prueba médica por el simple hecho de viajar.

Por ahora, Avianca pidió a sus clientes revisar las condiciones antes de desplazarse al aeropuerto, especialmente quienes tengan itinerarios con conexiones en Estados Unidos.

Así, desde el 3 de noviembre, además de los documentos habituales de viaje, los pasajeros deberán tener lista esta declaración para evitar que un trámite pendiente termine afectando sus planes.

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