Por: France 24

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España ha logrado consolidarse como uno de los referentes globales en materia de trenes de alta velocidad. De acuerdo con BBC Mundo y Antena 3, su red, que abarca aproximadamente 4.000 kilómetros dedicados exclusivamente a trenes rápidos dentro de un total de 16.000 kilómetros de vías, es la segunda más extensa del mundo, superada únicamente por China. Este crecimiento, iniciado en 1992 bajo un diseño radial con Madrid como principal eje de conexión, ha servido como modelo para proyectos internacionales en países como Arabia Saudita, Francia y Turquía.

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Sin embargo, los recientes accidentes en Adamuz y Urda, que sumaron más de cien muertes, pusieron en tela de juicio la seguridad y el mantenimiento del sistema. Aunque ambas tragedias presentaron causas distintas y sus investigaciones continúan abiertas, reavivaron el debate sobre si la expansión de la red española está adecuadamente respaldada por recursos para conservación y seguridad. A pesar de las cuantiosas inversiones anunciadas por el Gobierno —como los 700 millones de euros para la línea Madrid-Andalucía y una partida adicional de 94 millones para mejoras de seguridad, según Antena 3—, informes como los de Eurostat y El Periódico de la Ingeniería señalan que solo un 15,8% del presupuesto ferroviario se destinó al mantenimiento en 2024, el porcentaje más bajo desde 2016 y considerablemente inferior a la media europea.

La liberalización del sector, posibilitada por la entrada de operadores como Ouigo e Iryo tras el fin del monopolio de Renfe en 2021, disparó la oferta y redujo los precios, aumentando el número de pasajeros hasta cifras récord. Un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia revela que, entre 2019 y 2024, el tráfico en la red creció un 42%, llegando a una ocupación de trenes cercana al 97% y trayendo consigo mayores exigencias para la infraestructura. Esta intensificación del uso también conllevó más retrasos e incidencias, así como denuncias de los maquinistas del sindicato Semaf sobre la presencia de baches, vibraciones y falta de inversión sostenida en las vías y los trenes.

En el caso de los accidentes recientes, la investigación de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) apunta a factores técnicos y fallas en sistemas de control como el LZB y el ASFA —mecanismos clave para evitar colisiones—, además de errores humanos aún bajo examen. Expertos y voces sindicales insisten en que la intensa circulación no ha sido igualada por una inversión proporcional en mantenimiento, mientras que el Gobierno sostiene que el sistema sigue siendo uno de los más seguros de Europa. La discusión sobre la sostenibilidad, seguridad y equilibrio en la inversión de la red está lejos de cerrarse, y los interrogantes sobre la capacidad del modelo español para sostener el ritmo actual permanecen vigentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las causas principales de los últimos accidentes ferroviarios en España?

Según los informes preliminares citados por BBC Mundo y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, tanto en Adamuz como en Urda existieron factores técnicos y fallos en los sistemas de control, como el LZB y el ASFA, además de posibles errores humanos. Sin embargo, las investigaciones continúan y aún no hay conclusiones definitivas sobre las causas exactas de ambas tragedias.

¿Por qué se cuestiona el mantenimiento de la red de trenes de alta velocidad en España?

El mantenimiento de la red española enfrenta críticas porque, de acuerdo con Eurostat y El Periódico de la Ingeniería, un porcentaje bajo del presupuesto ferroviario se dedica a la conservación: en 2024 solo se destinó el 15,8%. Especialistas y sindicatos advierten que este desequilibrio, sumado al crecimiento sostenido del tráfico, podría incidir en la seguridad y aumentar la presión sobre una infraestructura que sigue expandiéndose.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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