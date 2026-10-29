Jorge Guales, un colombiano de 53 años, sobrevivió al choque de dos trenes de alta velocidad en España y terminó ayudando a evacuar a otros pasajeros que quedaron atrapados en medio de los daños. El hombre viajaba en un convoy de la compañía Iryo y ocupaba el asiento 17C del vagón 7 cuando sintió el impacto que cambió por completo el recorrido. En su relato al diario El País y a Europa Press, recordó la confusión, el humo y las dificultades que enfrentaron para abandonar el tren.

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Antes de la colisión, el tren se había detenido y el personal atendía a los pasajeros con bebidas y aperitivos. La tranquilidad terminó con un golpe que Guales describió como un estruendo muy fuerte. “El golpe, el estruendo durísimo”, recordó en conversación con El País. También explicó que tiene dificultades para reconstruir algunos instantes posteriores al impacto, pues varias imágenes de lo sucedido permanecen borrosas en su memoria.

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La magnitud del accidente empezó a quedar clara cuando los viajeros miraron por las ventanas. Además de los objetos que cayeron y las personas que se golpearon contra los asientos, observaron humo en el exterior y un vagón descarrilado. “Lo primero que sentimos fue que nos habían chocado”, relató a Europa Press. En medio de la incertidumbre, los pasajeros que podían moverse comenzaron a revisar quiénes necesitaban ayuda y cómo podían salir del convoy.

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Guales contó que una puerta se abrió y permitió que varios ocupantes abandonaran el tren sin tener que romper las ventanas. “No tuvimos necesidad de romper vidrios porque se abrió una puerta, entonces salimos como tres personas y empezamos a ayudar a la gente a que evacuara”, explicó. Sin embargo, llegar a un lugar seguro no fue sencillo, pues el riel estaba levantado y había piedras en el terreno. A pesar de esos obstáculos, colaboró con otros sobrevivientes para ayudar a evacuar a personas heridas.

Después de salir del tren, los pasajeros avanzaron hacia una zona boscosa, donde encontraron a personas que acudieron tras escuchar el choque. Según el relato del colombiano, algunos de quienes llegaron al lugar rompieron una valla para facilitar la salida de los sobrevivientes. Allí pudo observar con mayor claridad los daños del accidente, especialmente en la parte trasera del Iryo. “Quedaron hechos papel, como si rompes papel”, afirmó al describir el estado de los dos últimos vagones. La escena lo hizo pensar en lo que habría ocurrido si hubiera viajado en una sección más afectada.

El sobreviviente atribuyó a su ubicación en la parte delantera del tren el hecho de haber salido ileso. “Da susto”, expresó al recordar la impresión de ver los vagones destrozados y pensar que pudo haber estado allí. También contó que, después de abandonar el convoy, vio llegar un helicóptero, agentes de la Guardia Civil y personas que se acercaron en una camioneta para ayudar. Mientras recibían asistencia, los pasajeros intentaban comprender lo ocurrido y ponerse a salvo.

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El testimonio de Guales se conoce mientras las autoridades investigan las posibles causas del choque. El ministro español de Transportes, Óscar Puente, explicó que una falla en el sistema de señalización LZB provocó la detención de varios trenes en la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla. Según la información entregada por el Gobierno, el centro de control de Adif autorizó al tren AVE de Renfe a reanudar la marcha cuando el Iryo todavía estaba detenido, sin establecer una limitación de velocidad. Puente calificó esa autorización como “errónea”.

La Guardia Civil y técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios adelantan las diligencias para reconstruir la secuencia de los hechos, incluido el interrogatorio al operario que regulaba el tráfico. La hipótesis deberá confirmarse con los resultados de la investigación.

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