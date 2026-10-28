Flávio Bolsonaro se declaró el “verdadero presidente electo de Brasil” en una carta que publicó tras llegar a Estados Unidos. El excandidato denunció un supuesto fraude electoral, acusó a la justicia brasileña de perseguirlo y agradeció a Donald Trump y Javier Milei por su respaldo.

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El senador brasileño, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, difundió un pronunciamiento dirigido al pueblo de su país y a la comunidad internacional, en el que desconoció el resultado de las elecciones presidenciales que perdió frente a Luiz Inácio Lula da Silva. En el documento, aseguró que hubo irregularidades que, a su juicio, justificarían la anulación de los comicios.

Uno de sus principales señalamientos apunta a la supuesta existencia de un fraude durante la segunda vuelta. Bolsonaro afirmó que Lula habría sumado más de 10 millones de votos adicionales frente a la primera ronda y cuestionó una decisión judicial que extendió el horario de votación. Sin embargo, no presentó pruebas que demostraran sus acusaciones de fraude electoral.

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#EnDesarrollo En una carta, Flavio Bolsonaro se declaró como el verdadero presidente electo de Brasil. Además, les agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al de Argentina, Javier Milei. El excandidato, que huyó a Florida, insistió en que hubo fraude electoral en las elecciones presidenciales y denunció una persecución política en su contra. #VocesySonidos — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 28, 2026

El político también lanzó críticas contra integrantes del sistema judicial brasileño y sostuvo que existe una persecución política en su contra. Según su versión, las actuaciones de las autoridades buscarían silenciarlo y evitar que ejerza como líder de la oposición.

Flávio Bolsonaro agradeció a Trump y Milei tras llegar a Estados Unidos

En la carta, el brasileño agradeció al presidente argentino, Javier Milei, por lo que describió como su valentía y sentido de la justicia. También expresó su gratitud a Donald Trump y al pueblo estadounidense por recibirlo junto a su familia.

Bolsonaro explicó que decidió abandonar Brasil porque considera que no cuenta con garantías jurídicas en su país. Además, rechazó que su salida fuera una huida y sostuvo que tomó esa decisión para continuar su actividad política desde el exterior.

El senador aseguró que no existe una orden de captura en su contra y manifestó que no quiere exponer a su familia a lo que considera una persecución judicial. Sus declaraciones se conocen después de que saliera de Brasil rumbo a Estados Unidos, pasando por Argentina, en medio de una controversia relacionada con una investigación judicial.

El nuevo papel que Bolsonaro busca asumir desde el exterior

Más allá de sus cuestionamientos electorales, Flávio Bolsonaro anunció que pretende convertirse en una voz de la oposición brasileña desde Estados Unidos. En el cierre de su carta, se dirigió a sus seguidores y aseguró que no los abandonará, al tiempo que prometió impulsar una estrategia para movilizar a sus simpatizantes.

Con este pronunciamiento, el hijo de Jair Bolsonaro endurece su postura frente al resultado electoral y abre una nueva etapa de confrontación política desde el extranjero. No obstante, su declaración de ser el verdadero presidente electo corresponde a una afirmación personal: Lula fue el ganador de la segunda vuelta, mientras que las denuncias de fraude formuladas por Flávio Bolsonaro no fueron respaldadas con pruebas en la carta.

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