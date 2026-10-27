Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un sismo de magnitud 5,0 fue reportado en Panamá este martes 27 de octubre de 2026, con base en la información compartida por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Según el boletín actualizado y publicado a las 10:26 a. m., el movimiento telúrico presentó una profundidad superficial, detalle técnico que describe eventos cuyo epicentro se encuentra cerca de la superficie terrestre, lo cual puede aumentar la percepción del temblor en las áreas cercanas al lugar del epicentro. De acuerdo con el comunicado divulgado por el SGC, el evento sísmico fue considerado de carácter internacional y la entidad compartió sus informaciones a través de los canales oficiales habituales. Además, remitió a su plataforma de consulta de sismos para obtener datos complementarios sobre el fenómeno.

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La importancia de la profundidad superficial en los sismos radica en que, generalmente, aquellos cuya fuente se encuentra cerca de la corteza terrestre pueden tener un impacto más significativo, en especial en caso de que se presenten cerca de áreas habitadas. Sin embargo, hasta el momento de la publicación del boletín, las autoridades y organismos de emergencia no han entregado reportes sobre daños materiales, personas heridas o fallecidas, ni sobre la percepción entre la población local respecto al sismo registrado. En ese sentido, la información disponible todavía es preliminar y no se ha precisado el alcance del movimiento telúrico en Panamá o zonas aledañas.

De momento, tampoco existen datos públicos acerca de la reacción u operación de emergencia por parte de entidades panameñas, debido a que el proceso de evaluación de daños suele requerir un mayor lapso de tiempo. Por ello, se espera que las autoridades de Panamá puedan dar en las próximas horas o días un balance oficial respecto a posibles afectaciones. El Servicio Geológico Colombiano señaló que la información sobre el evento sísmico permanece en desarrollo y será revisada de acuerdo con lo que dicten los reportes oficiales y actualizaciones que puedan surgir en la plataforma de consulta de sismos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la magnitud y profundidad del sismo reportado en Panamá por el Servicio Geológico Colombiano?

El Servicio Geológico Colombiano reportó que el sismo registrado en Panamá tuvo una magnitud de 5,0 y presentó una profundidad superficial. Estos detalles permiten comprender la relevancia del evento y la posible percepción de movimiento en las zonas cercanas, aunque hasta el momento no hay reportes oficiales sobre afectaciones.

¿Qué significa que un sismo tenga profundidad superficial y cómo afecta su impacto?

Se denomina profundidad superficial a los sismos cuyo epicentro está ubicado cerca de la superficie de la Tierra. De acuerdo con el contexto, este tipo de movimientos telúricos tienden a sentirse con mayor intensidad en las áreas próximas, pero en el caso reportado, aún no se conocen impactos materiales o sobre la población.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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