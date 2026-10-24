Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una alerta se encendió este miércoles 21 de octubre en la zona rural de Ibagué, luego de que se reportara una creciente inusual en la quebrada El Salto, ubicada en el Cañón del Combeima. La alarma fue dada a conocer inicialmente por habitantes del sector, quienes notaron un aumento preocupante en el caudal de esta fuente hídrica y temen la posibilidad de una avalancha. Según información suministrada en el artículo, la vía que atraviesa este punto del Cañón del Combeima permanece cerrada. Aún no se han divulgado detalles oficiales sobre los posibles daños materiales o si hay personas afectadas.

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De acuerdo con el reporte, la emergencia se detectó tras el aviso de los residentes, quienes han manifestado inquietud por los riesgos asociados a las crecientes súbitas en áreas cercanas a quebradas y ríos. Este fenómeno, caracterizado por el aumento repentino del volumen de agua, puede amenazar las viviendas y la integridad de quienes viven o transitan en las proximidades de estos afluentes. La experiencia en la región indica que estos eventos, además de poner en peligro el entorno natural, afectan la movilidad y la seguridad de las comunidades rurales.

Mientras las autoridades se preparan para entregar un balance oficial sobre la magnitud del incidente, se han emitido recomendaciones claras para residentes y visitantes: es fundamental mantenerse alejados de la quebrada El Salto, evitar intentar cruzar cualquier corriente de agua, y abstenerse de transitar por caminos o zonas identificadas como de alto riesgo. Asimismo, se aconseja acatar estrictamente las indicaciones de los organismos de emergencia. La recomendación se extiende a no acercarse al área para observar la creciente, dado el peligro potencial.

La información disponible confirma que la vía en el Cañón del Combeima seguirá cerrada hasta nuevo aviso, a la espera de que se evalúe la situación y se determinen tanto los daños en la infraestructura como las estrategias necesarias para restablecer la seguridad en el lugar. Por el momento, se espera que el reporte oficial esclarezca si la creciente de El Salto dejó personas damnificadas o impactos notables en la zona rural de Ibagué. Esta emergencia subraya la permanente vulnerabilidad de las regiones cercanas a cuerpos de agua en temporadas lluviosas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se presenta una creciente súbita en la quebrada El Salto en Ibagué?

Una creciente súbita en la quebrada El Salto se presenta cuando hay un aumento repentino y elevado del caudal del agua, como reportaron los habitantes del Cañón del Combeima este miércoles 21 de octubre. Según el reporte citado, estos fenómenos preocupan a las comunidades rurales porque representan riesgos significativos, como avalanchas y afectaciones a la infraestructura o viviendas, especialmente en sectores próximos a quebradas y ríos.

¿Qué recomendaciones deben seguir los habitantes ante la alerta por creciente de la quebrada El Salto?

De acuerdo con la información proporcionada, tanto a residentes como a visitantes se les recomienda alejarse de la quebrada El Salto, no cruzar corrientes de agua, evitar transitar por zonas de posible riesgo y seguir todas las instrucciones emitidas por los organismos de emergencia. También se aconseja no acercarse al lugar para observar el fenómeno y esperar actualizaciones oficiales sobre el cierre de la vía y las condiciones de seguridad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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