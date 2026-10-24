Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Marco Matheus Saavedra presentó su renuncia a la Secretaría de Infraestructura de Ibagué el miércoles 21 de octubre, tras cerca de un año y cinco meses al frente de esta dependencia. La noticia fue confirmada durante un acto de despedida realizado ante funcionarios y allegados del exsecretario, donde aprovechó para esbozar sus próximas metas políticas y agradecer a quienes lo acompañaron en su gestión. Uno de los puntos más relevantes de su intervención fue la confirmación de su aspiración a la Alcaldía de la capital del Tolima.

Sigue a PULZO en Discover

Durante el evento, Saavedra dejó claro que su proyecto va más allá del trabajo en obras públicas. “No solo quiero ser el de las vías o el de los escenarios deportivos”, declaró, subrayando su interés en abordar problemáticas de seguridad, salud, movilidad y empleo en el futuro de la ciudad. Según lo relatado en el artículo, el exfuncionario puso de relieve su deseo de atender asuntos integrales que trasciendan la infraestructura, señalando la importancia de impactar positivamente la vida de los habitantes de Ibagué más allá de la construcción de vías o espacios recreativos.

En su balance de gestión, Marco Matheus Saavedra agradeció especialmente a su equipo de trabajo, a su familia y a la alcaldesa Johana Aranda, quien le otorgó la oportunidad de liderar la Secretaría desde el 8 de mayo de 2025. Entre las acciones que destacó se encuentran intervenciones en vías de varios barrios, escenarios deportivos, salones comunales, así como obras puntuales en las piscinas de la calle 42 y las piscinas de olas del Parque Deportivo. También resaltó el mejoramiento de espacios dedicados a niños y jóvenes, tanto en zonas urbanas como rurales, con el objetivo de apoyar a diferentes comunidades (de acuerdo con la información emanada en el acto de despedida).

La renuncia de Saavedra deja un vacío en la Secretaría de Infraestructura de Ibagué, entidad encargada de la planeación y ejecución de obras públicas, mantenimiento vial y proyectos de desarrollo urbano y rural. Por el momento, no se ha definido quién asumirá la dirección de esta dependencia, por lo que queda pendiente la designación de su reemplazo. De cara a su futuro, Saavedra manifestó expresamente que participará en las elecciones regionales del año 2027 con la intención de “ser una familia que cuida a otras familias”, reflejando una propuesta centrada en el bienestar de las comunidades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las principales obras gestionadas por Marco Matheus Saavedra en la Secretaría de Infraestructura de Ibagué?

Durante su periodo, Saavedra lideró intervenciones en vías de diferentes barrios, escenarios deportivos, salones comunales y proyectos destacados como las piscinas de la calle 42 y las piscinas de olas del Parque Deportivo. También priorizó el mejoramiento de espacios para niños y jóvenes, tanto en áreas urbanas como rurales, según lo expresado al cierre de su gestión.

¿Quién asumirá la Secretaría de Infraestructura de Ibagué tras la salida de Marco Matheus Saavedra?

De acuerdo con la información disponible, aún no se ha definido la persona que ocupará la dirección de la Secretaría de Infraestructura. El nombramiento del nuevo titular es un asunto pendiente tras la renuncia de Saavedra, quien anunció su interés en participar en las próximas elecciones regionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.