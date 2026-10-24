Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un grave accidente de tránsito en Ibagué provocó conmoción entre los ciudadanos, luego de que un bus de servicio especial y una motocicleta colisionaran, dejando como saldo dos hombres heridos. El hecho ocurrió cerca de las 6:00 p. m. en la calle 18 con carrera Segunda, justo frente al conocido Parque Andrés López de Galarza, un sector céntrico de la ciudad. Según la información reportada en el lugar y registrada por El Nuevo Día, este suceso activó una rápida respuesta por parte de los equipos de emergencia, quienes atendieron a los afectados y los trasladaron a la clínica Asotrauma para una valoración médica detallada.

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De acuerdo con los datos entregados por El Nuevo Día, los primeros reportes señalan que la motocicleta involucrada es una Yamaha FZ, en la que se desplazaban dos hombres por la calle 18. Al llegar a la intersección con la carrera Segunda, chocaron contra un bus de servicio especial identificado con placas SWN620. Versiones iniciales relacionan el siniestro con la señal de pare instalada en esa esquina, aunque hasta el momento no se ha confirmado la responsabilidad de alguno de los conductores o la secuencia exacta de los hechos. Las autoridades han adelantado que la investigación continúa para esclarecer lo sucedido con base en los testimonios y la evidencia recopilada en el sitio.

Tras el fuerte impacto entre los vehículos, las dos personas que iban en la moto sufrieron lesiones, incluyendo laceraciones, motivo por el que ambulancias acudieron prontamente a socorrerlos. El traslado a la clínica Asotrauma fue prioritario, con el objetivo de determinar el nivel de gravedad de las heridas y garantizar atención médica especializada. Según el reporte de El Nuevo Día, todavía se desconocen detalles sobre su evolución clínica.

El accidente no solo afectó a los involucrados, sino que también complicó la movilidad en el centro de Ibagué, dado que el bus quedó atravesado en la vía, ocasionando un represamiento vehicular significativo. Por tal razón, unidades de la Policía Metropolitana de Ibagué debieron intervenir para regular el tráfico y permitir el flujo controlado de los vehículos, mientras los equipos de emergencia resolvían la situación y recogían la información pertinente para la investigación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué lesiones sufrieron los ocupantes de la motocicleta en el accidente de Ibagué?

De acuerdo con el informe de El Nuevo Día, los dos hombres que viajaban en la motocicleta presentaron laceraciones y otras lesiones como consecuencia del choque. Luego de recibir atención prehospitalaria en el lugar de los hechos, fueron remitidos a la clínica Asotrauma, donde recibirían exámenes adicionales para establecer con precisión el alcance de sus heridas y su estado general de salud.

¿Cuáles fueron las causas del accidente entre el bus y la moto en Ibagué?

Según la información preliminar divulgada por El Nuevo Día, se sospecha que la señal de pare ubicada en la intersección de la calle 18 y carrera Segunda pudo haber influido en la colisión entre la motocicleta y el bus de servicio especial. Sin embargo, hasta el momento no se han definido completamente las causas, ya que la autoridad competente continúa investigando para esclarecer las responsabilidades y el desarrollo exacto del siniestro vial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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