Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El regreso de María Corina Machado a Venezuela, después de casi diez meses fuera del país, significó un acontecimiento de alto impacto político y mediático tanto para la dirigencia opositora como para el gobierno. La información fue revelada por el diario español ABC, que reconstruyó el complejo proceso detrás de la operación. Según ese medio, uno de los aspectos más llamativos es la presunta utilización de territorio colombiano como vía de ingreso, luego de varios intentos frustrados de Machado para retornar a su nación.

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De acuerdo con ABC, el retorno de la líder opositora no fue un hecho sorpresivo ni aislado, sino la culminación de una operación que inició meses atrás y que habría contado con al menos ocho intentos fallidos, comprendidos entre junio y septiembre. Machado, tras fracasar en esos múltiples esfuerzos, finalmente regresó a Venezuela el domingo 25 de octubre, día en que confirmó su regreso con el mensaje: “Estoy aquí. Con ustedes”. La fecha de su arribo estuvo rodeada de incertidumbre y expectativa, tanto por los seguidores de la dirigente como por las autoridades, que monitoreaban la frontera.

Uno de los episodios centrales mencionados en la reconstrucción de ABC corresponde al mes de septiembre, cuando Machado habría intentado cruzar a pie la frontera desde Colombia. Sin embargo, este plan no prosperó por obstáculos de última hora relacionados con la posición de las autoridades colombianas. De acuerdo con el diario, pese a que integrantes del equipo de Machado ya se encontraban dentro de Venezuela para facilitar el ingreso, las “presuntas resistencias” del gobierno colombiano llevaron a postergar la operación, que venía diseñándose desde hacía varios meses.

El contexto diplomático jugó un papel crucial. ABC ubica estos acontecimientos en medio de un acercamiento entre Washington y Bogotá, y destaca la reunión el 8 de septiembre de 2026 entre Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, y el presidente colombiano Abelardo de la Espriella. En este escenario, la operación se vio afectada por las discusiones y diferencias dentro del gobierno de Donald Trump sobre cómo manejar el retorno de Machado, considerando presiones de legisladores estadounidenses y el inminente proceso electoral previsto para el 3 de noviembre.

Finalmente, tras superar estos obstáculos, Machado logró ingresar durante el fin de semana del 24 y 25 de octubre. Su aparición pública en Venezuela –primero en la iglesia de Santa Rosa (estado Lara), luego en carretera hacia Caracas– dio lugar a una movilización ciudadana significativa. Sin embargo, aunque la reconstrucción de ABC narra detalles de la operación, la versión oficial y todos los pormenores no han sido confirmados por la propia dirigente, por lo que la información corresponde únicamente a lo divulgado por ese periódico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo habría sido el regreso de María Corina Machado a Venezuela según el diario ABC?

El diario español ABC sostiene que María Corina Machado habría regresado a Venezuela utilizando territorio colombiano como ruta de entrada, después de ocho intentos fallidos entre junio y septiembre. El medio señala que su ingreso finalmente se habría materializado durante el fin de semana del 24 y 25 de octubre, tras superar obstáculos diplomáticos y contando con la coordinación de su equipo. No obstante, ni la exactitud de la ruta ni todos los detalles de la operación han sido confirmados por la propia dirigente.

¿Qué factores políticos y diplomáticos influyeron en el retorno de María Corina Machado?

Según ABC, el regreso de Machado estuvo determinado por la compleja relación diplomática entre Estados Unidos, Colombia y Venezuela, así como por las diferencias dentro del gobierno de Donald Trump. La presión de legisladores estadounidenses y el contexto electoral estadounidense también influyeron, junto con la postura de las autoridades colombianas, que en un primer momento habrían impedido el cruce fronterizo en septiembre. Todo ello configuró un escenario en el que la política internacional desempeñó un papel clave para el regreso de la opositora.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.