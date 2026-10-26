Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil generó inmediatas y variadas reacciones en Colombia, tanto de reconocimiento como de crítica al proceso electoral. Uno de los pronunciamientos más llamativos en el país lo hizo el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, quien compartió su perspectiva sobre las diferencias ideológicas que mantiene con Lula y la necesidad de priorizar los intereses comunes entre Brasil y Colombia. De acuerdo con sus declaraciones, De la Espriella recordó que Lula apoyó a Iván Cepeda en las pasadas elecciones colombianas, mientras él respaldó a Flávio Bolsonaro en Brasil, pero subrayó que las preferencias políticas no deben interferir con la voluntad popular: “Ni Lula decide por los colombianos ni yo decido por los brasileños”, señaló el presidente.

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De la Espriella también hizo un llamado a fortalecer el respeto, la soberanía y la cooperación en temas prioritarios para ambas naciones, como la lucha contra el narcoterrorismo, la minería ilegal y la protección de la Amazonía, además del bienestar de sus respectivos pueblos.

El resultado electoral brasileño provocó respuestas encontradas entre figuras políticas colombianas, según Infobae. El expresidente Gustavo Petro celebró abiertamente la reelección de Lula, enfatizando la importancia de las instituciones electorales brasileñas y la relevancia del resultado para la democracia latinoamericana, a diferencia de la senadora Sara Castellanos, quien criticó la extensión del horario de votación y cuestionó la legitimidad de la jornada. Castellanos afirmó que la intervención del magistrado Cristiano Zanin para ampliar el cierre de las urnas ponía en entredicho la transparencia electoral, aunque estas posiciones constituyen opiniones políticas más que pruebas concretas de fraude.

Otros dirigentes colombianos, como María Fernanda Carrascal y María José Pizarro, celebraron la victoria de Lula como un hecho que reaviva la esperanza en el continente, mientras voces como Tomás Uribe y Jennifer Pedraza expresaron escepticismo y crítica frente al contexto electoral y sus actores.

El escenario internacional también reflejó posturas diversas: la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó al pueblo brasileño y a Lula; desde Chile, José Antonio Kast destacó el potencial de cooperación regional, y el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel calificó la jornada como histórica. Esta diversidad de posturas evidencia la relevancia regional del acontecimiento y las tensiones ideológicas persistentes.

En cuanto a los resultados oficiales, el Tribunal Superior Electoral (TSE) informó que Lula da Silva obtuvo 64.256.232 votos, equivalentes al 51,79 %, mientras Flávio Bolsonaro alcanzó el 48,21 %, con una diferencia superior a los 4,4 millones de sufragios. La jornada estuvo marcada por la decisión judicial del Supremo Tribunal Federal (STF), encabezada por el magistrado Cristiano Zanin, que amplió hasta las 7:00 p. m. el plazo de votación en algunos puestos debido a problemas con el transporte público. Esta extensión fue criticada por algunos sectores pero defendida institucionalmente por el presidente del TSE, Kassio Nunes Marques, quien señaló que la medida carecía de antecedentes y presentaba desafíos operativos y técnicos.

Con el resultado confirmado, Lula comienza una nueva etapa presidencial, mientras en Colombia, los intercambios políticos y las reacciones evidencian la influencia de la coyuntura brasileña en el mapa político de América Latina.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las principales reacciones políticas en Colombia tras el triunfo de Lula en Brasil?

Las reacciones políticas en Colombia ante la victoria de Lula incluyeron desde el respaldo abierto del expresidente Gustavo Petro, quien celebró el fortalecimiento de la democracia, hasta críticas de la senadora Sara Castellanos, que cuestionó la transparencia del proceso electoral a raíz de la extensión del horario de votación. Dirigentes como María Fernanda Carrascal y María José Pizarro manifestaron optimismo, mientras otros, como Tomás Uribe y Jennifer Pedraza, fueron más críticos. Esta diversidad evidencia una polarización marcada en la política nacional frente a los acontecimientos de Brasil.

¿Por qué se extendió el horario de votación en las elecciones presidenciales de Brasil?

El horario de votación en Brasil se amplió a causa de una decisión cautelar tomada por el Supremo Tribunal Federal (STF), que permitió que las urnas permanecieran abiertas hasta las 7:00 p. m. en secciones donde aún había ciudadanos esperando votar. La medida fue adoptada debido a dificultades en el transporte público reportadas en distintas ciudades, dificultando el acceso de los votantes. Esta decisión judicial generó controversia y desafíos logísticos, pero fue aplicada para garantizar la participación ciudadana.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.