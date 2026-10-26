El ‘streamer‘ salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, conocido como ‘Komanche’, murió a los 30 años en Monterrey, Nuevo León, México.

Sigue a PULZO en Discover

La noticia fue confirmada por su representante, Byron Reyes, quien aseguró que habló con la familia del creador de contenido. Hasta el momento, no se han establecido públicamente las causas del fallecimiento.

El caso se conoció después de que medios mexicanos informaran sobre el hallazgo de un hombre sin vida en una vivienda de la colonia Paseo de Cumbres, donde residía el ‘streamer‘.

Según las primeras versiones, vecinos alertaron a las autoridades al notar que la puerta del inmueble permanecía abierta desde el día anterior.

Lee También

Tras confirmar la muerte, Reyes expresó su tristeza por los proyectos profesionales que ambos tenían pendientes y que quedaron inconclusos.

También destacó el cariño y el reconocimiento que Gómez consiguió entre los creadores de contenido hispanohablantes, así como la inspiración que representó para otros salvadoreños.

Nacido el 27 de septiembre de 1996 en San Sebastián, El Salvador, ‘Komanche’ construyó una comunidad de seguidores mediante transmisiones de videojuegos y contenido variado en Twitch. Su popularidad creció gracias a colaboraciones con figuras como ‘Fernanfloo’.

Uno de sus proyectos más reconocidos fueron los ‘Squid Craft Games’, una competencia de supervivencia virtual en Minecraft que organizó junto a ‘AuronPlay’ y ‘Rubius’, y que reunió a numerosos creadores de contenido en español.

"El peor error": Tatuador habló sobre mujer que murió por sedarse para tatuaje

¿Qué pasó con Yenifer García Valencia? La mujer de 33 años murió en Bogotá después de someterse a una sesión de tatuaje en la que, según la información conocida, habría recibido medicamentos para sedarla. En este video le contamos qué se sabe del caso, qué riesgos existen al utilizar medicamentos sedantes durante un tatuaje y qué han dicho las autoridades.