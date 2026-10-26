Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció públicamente tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil, celebradas el pasado domingo 25 de octubre. Según lo informado, Lula derrotó a Flávio Bolsonaro, el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, en una contienda marcada por el alto interés internacional y regional. De la Espriella, jefe de Estado colombiano, subrayó la importancia de las relaciones bilaterales entre Brasil y Colombia, destacando que, aunque existen profundas diferencias ideológicas y políticas entre él y Lula, ambos países deben priorizar el beneficio mutuo sobre cualquier otra consideración.

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En sus declaraciones, el presidente colombiano recordó que, durante las campañas presidenciales recientes, el apoyo entre líderes nacionales e internacionales no siempre incide en los resultados: "En la campaña presidencial colombiana, el presidente Lula apoyó abiertamente a Iván Cepeda y gané yo. En la campaña brasileña, apoyé a Bolsonaro y ganó Lula. Ni Lula decide por los colombianos ni yo decido por los brasileños". Este comentario deja en evidencia la autonomía de los procesos democráticos en cada país y la necesidad de respeto mutuo.

De la Espriella también enfatizó la importancia de establecer relaciones basadas en la soberanía, la cooperación y el respeto mutuo. Mencionó tareas como la lucha contra el narcoterrorismo y la minería ilegal, así como la protección de la Amazonía, aspecto estratégico compartido por ambos países. Subrayó además que, frente a los grandes desafíos y oportunidades de la región, es clave trabajar conjuntamente por el bienestar de los ciudadanos.

Desde la oposición y otras figuras, las felicitaciones a Lula fueron explícitas. Iván Cepeda, ex candidato presidencial y senador del Pacto Histórico, celebró la victoria del mandatario brasileño y consideró la derrota de la extrema derecha como un hito relevante para la política continental. Por su parte, María José Pizarro, exsenadora también del Pacto Histórico, destacó el regreso de la esperanza con el triunfo de Lula y reiteró que la lucha continuará en Colombia pese a los resultados electorales ajustados. Voces como las de los expresidentes Gustavo Petro y Ernesto Samper coincidieron en destacar el simbolismo del triunfo de Lula para frenar el avance de los sectores más conservadores y proteger la justicia social y los recursos naturales en Brasil. Claudia López, excandidata presidencial, también valoró la fortaleza del pueblo brasileño tras enfrentarse a tendencias políticas y tecnológicas que —según sus opiniones— amenazaban la democracia brasileña.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la victoria de Lula da Silva en Brasil ha sido considerada relevante para Colombia?

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil es relevante para Colombia porque ambos países comparten desafíos y oportunidades similares en el contexto latinoamericano. De acuerdo con las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella, la relación bilateral basada en el respeto, la cooperación y la protección de la Amazonía será fundamental. Además, voces políticas de la oposición en Colombia han visto en el triunfo de Lula un mensaje de esperanza para movimientos progresistas en la región.

¿Qué significa narcoterrorismo y por qué es un tema prioritario en la relación entre Brasil y Colombia?

Narcoterrorismo se refiere a la combinación de actividades criminales del narcotráfico con acciones violentas, generalmente relacionadas con grupos armados ilegales que operan en territorios donde impera la ilegalidad. De acuerdo con el presidente de la Espriella, la lucha contra el narcoterrorismo es un eje fundamental en la agenda compartida entre Brasil y Colombia, ya que afecta la seguridad y el bienestar de ambos países.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.