Por: VALORA ANALITIK

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La reacción de los mercados financieros brasileños se mantiene bajo la lupa de los inversionistas tras las elecciones presidenciales, luego de confirmarse la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva, en una apretada disputa contra Flávio Bolsonaro.

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Los futuros del fondo cotizado iShares MSCI Brazil (EWZ) registran una caída cercana al 20 %, con una cotización de 34,16 dólares. El movimiento se produce mientras el conteo preliminar de la segunda vuelta confirma la victoria del presidente Lula da Silva, quien se reelige por cuarta vez, aunque en esta ocasión, en una coyuntura marcada por una polémica extensión en el horario de elección.

A su vez, acciones como Nubank caían más de un 10 % tras confirmarse el resultado de la elección presidencial.

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¿Qué explica la reacción de los mercados?

Las elecciones presidenciales son un factor relevante para los activos brasileños porque el resultado puede modificar las expectativas sobre la política fiscal, el gasto público, las tasas de interés y las perspectivas de crecimiento económico. En este contexto, los inversionistas ajustan sus posiciones de acuerdo con los escenarios que consideran más probables para el próximo periodo de gobierno.

El EWZ busca ofrecer exposición a acciones brasileñas y permite observar cómo se comportan determinados activos del país en el mercado estadounidense. Su cotización, sin embargo, no equivale directamente al desempeño del Ibovespa, el principal índice de la Bolsa de São Paulo, y también puede verse afectada por las condiciones de negociación, los movimientos del dólar y otros factores financieros.

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Tras la elección, la atención se concentra ahora en la respuesta mañana de los principales activos financieros de Brasil. El comportamiento del real frente al dólar, la Bolsa de São Paulo y los títulos de deuda pública ayudará a establecer el alcance de la reacción de los mercados.

También será importante conocer las señales del próximo gobierno de Lula en materia fiscal y económica para lo cual la trayectoria del gasto público, el manejo de la deuda y las perspectivas de inflación e intereses serán variables determinantes para las decisiones de inversión.

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