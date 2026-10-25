El primer celular plegable de Apple llegó a las tiendas físicas de Colombia este viernes 23 de octubre, luego de que la preventa comenzara una semana antes. El iPhone Duo despertó interés entre los consumidores por su propuesta tecnológica, aunque sus precios lo convierten en una compra que exige una inversión considerable, especialmente para quienes viven con un salario mínimo.

Sigue a PULZO en Discover

En 2026, el salario mínimo mensual legal vigente en Colombia quedó establecido en $1.750.905. Frente a ese ingreso, la versión más económica del dispositivo, con 256 GB de almacenamiento, cuesta $9.199.000. Esto equivale a cerca de 5,25 salarios mínimos completos, una cifra que permite dimensionar cuánto representa el equipo frente a los ingresos de un trabajador que recibe ese pago.

¿Cuánto hay que trabajar para comprar el iPhone Duo ganando el salario mínimo?

La diferencia también se refleja al calcular el valor de una jornada de trabajo. Si el ingreso mensual se divide entre 30 días, un trabajador que gana el mínimo recibe aproximadamente $58.364 diarios. Bajo ese cálculo, necesitaría cerca de 158 días de salario para reunir el dinero de la versión básica, suponiendo que destinara todos sus ingresos a la compra y no pagara alimentación, vivienda, transporte ni otras obligaciones.

(Vea también: iPhone estrena función que detecta si podría estar siendo víctima de una estafa: así se activa)

Lee También

El precio aumenta según la capacidad de almacenamiento. El modelo de 512 GB se vende por $9.999.000, equivalente a unos 5,71 salarios mínimos mensuales. En el extremo superior está la versión de 2 TB, cuyo costo llega a $14.799.000, es decir, alrededor de 8,45 salarios mínimos. Esta última exigiría cerca de 254 días de ingresos completos si se destinara todo el dinero exclusivamente al teléfono.

Para quienes no pueden apartar la totalidad de su sueldo, el tiempo de ahorro sería considerablemente mayor. Si una persona guardara el 20 % de su salario mínimo mensual, unos $350.181, necesitaría aproximadamente 26 meses para comprar el iPhone Duo de 256 GB. El plazo subiría a cerca de 29 meses para la versión de 512 GB y a unos 42 meses para el modelo de 2 TB, sin contar posibles variaciones en el precio.

Las cifras muestran la diferencia entre el valor del nuevo dispositivo y los ingresos de quienes reciben el salario mínimo en Colombia. Aunque el tiempo necesario para comprarlo depende de la capacidad de ahorro y de los gastos de cada persona, incluso el modelo más económico representa varios meses de ingresos. Los cálculos son aproximados y no contemplan cambios futuros en los precios ni otros costos asociados a la compra.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.