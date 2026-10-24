Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

Para Estuardo Ortiz, CEO y fundador de JetSmart, la aviación regional entra en un periodo de crecimiento contenido por el costo del combustible, que, según sus cálculos, le suma a la industria global unos US$150.000 millones. Aun así, el directivo considera que Colombia tiene rutas por explotar y que Venezuela pasó a ser una opción realista para la aerolínea de ultra bajo costo.

Sigue a PULZO en Discover

En entrevista con Valora Analitik durante el ALTA AGM & Airline Leaders Forum 2026, en México, Ortiz habló de los planes de la compañía en Colombia, la congestión de El Dorado, las tarifas promocionales y el interés en el mercado venezolano.

Tras la ruta Buenos Aires-Medellín, el aumento de frecuencias a Punta Cana y la consolidación de la base en Medellín, ¿qué espera JetSmart de Colombia en 2027?

La aviación suramericana y Colombia en particular, tiene operadores de altísimo nivel en flota y confiabilidad, pero la presión del costo del combustible es muy fuerte: a nivel global es un incremento de unos US$150.000 millones.

Lee También

Por lo que muestran los últimos números publicados, los márgenes de la industria aérea mundial van a estar en cero.

Creo que vamos a ver un 2027 en el que todos vamos a ser más prudentes con el crecimiento. Eso no quiere decir que JetSmart no vaya a crecer.

Hay oportunidades en Colombia y hay muchas rutas que todavía no volamos. Pero va a depender de cómo se desarrolle el año y de cómo se vaya ajustando la capacidad.

¿Colombia ha resultado mejor de lo que esperaba?

Los niveles de ocupación que logramos este año han estado por encima de lo que pensábamos. La respuesta ha sido positiva.

Cada cierto tiempo hacemos un estudio a bordo en cada país para saber cuántas personas declaran volar por primera vez. Algunas no lo dicen porque les da pena, pero muchas sí. Colombia es el país con el porcentaje más alto, y eso me sorprendió, porque lleva muchos años con aerolíneas de bajo costo: 22 % de los pasajeros declara volar por primera vez gracias a JetSmart.

¿Cuánto limita la congestión de El Dorado el crecimiento de JetSmart en Colombia?

No afecta solo el crecimiento, también la eficiencia: El proceso de asignación de slots no es fácil para una aerolínea que está creciendo, porque se hace con base en los históricos.

Para que un itinerario sea fácil de vender, uno necesita operar el mismo día a la misma hora con confiabilidad.

Hemos pedido que la asignación sea óptima, pero la mejor solución es que haya más slots. Colombia tiene un estudio claro, con pasos específicos, y que esto sirva para que, aprovechando el cambio de gobierno, impulsemos como sector y como interés nacional lo que ya está previsto.

Es cerca de 40 % más de capacidad. Va a cambiar el flujo de turismo, a diversificar la economía y a darles más salida a los colombianos.

¿Por qué insistir en la ampliación ahora, si el combustible frena el crecimiento?

Precisamente por eso; Si el mercado se recupera rápido, que es muy posible, y en la segunda mitad del año el combustible regresa a números más razonables, volvemos a lo mismo: que en El Dorado no hay slots y no se puede crecer.

Este es el momento de implementar El Dorado Max y lo que la Aerocivil ya anunció: poner a funcionar las dos pistas paralelas, ojalá en menos tiempo y llevar a El Dorado a 100 operaciones por hora.

Hoy hay tiquetes de JetSmart en Colombia en promoción por cerca de $47.500. ¿Operan a pérdida para ganar mercado mientras otras aerolíneas suben precios por el combustible?

En los precios hay dos factores clave: El primero es la oferta y la demanda.

Colombia va a crecer cerca de 5 % en capacidad doméstica en el cuarto trimestre, aunque se proyectaba un crecimiento mucho más agresivo a comienzos de año.

Creo que en los próximos meses los operadores vamos a tener que ajustarnos a la realidad del combustible y puede haber un incremento de precios.

El segundo es nuestro modelo de negocio. Hemos ofrecido tarifas bajas en todos los mercados durante muchos años para buscar al pasajero que de otra forma no volaría. Pero no vendemos todo a $ 47.000.

Hay un porcentaje del inventario que ponemos disponible para atraer a ese pasajero: entra a la categoría, sabe cómo es volar y lo vuelve a hacer.

No hay una relación directa entre la tarifa más baja y la tarifa media del vuelo, que depende de la ocupación y de con cuánta anticipación se compre.

¿Ve posible volar a Venezuela?

Cuando uno mira la historia de Venezuela, el mercado aéreo de hoy es apenas cerca del 15 % de lo que era. Aunque descontemos la migración, es un mercado con oportunidad, pero tienen que darse muchas condiciones para que eso pase.

Hay que estar pendientes y cerca y eso sí lo estamos haciendo.

Depende de cómo evolucione el corto plazo, pero sin duda es una oportunidad en la región. Hasta hace muy poco no la considerábamos realista. Creo que ahora sí lo es.

¿Qué tanto interés hay en Estados Unidos, en particular en el sur de la Florida, ahora que Spirit dejó espacio en rutas desde Colombia?

Siendo franco tengo mucho más que hacer y crecer dentro de Colombia y en vuelos internacionales hacia Suramérica antes de ir a Estados Unidos.

Tenemos mucho para enfocarnos en este mercado y ganar escala.

¿Deberían diferenciarse las tasas según la distancia del vuelo?

Tiene que haber una lógica económica entre la operación de un vuelo y la tasa. Si pago US$6 o US$7 por un vuelo doméstico de dos horas, no tiene sentido pagar US$70 por un vuelo internacional de las mismas dos horas desde el mismo aeropuerto.

¿Contempla JetSmart un producto para el pasajero premium?

Para mí es sencillo: mantenernos como la aerolínea de menor costo de la región.

Lo hemos logrado de manera consistente y eso no va a cambiar.

Pero en los últimos años hemos capturado segmentos de mercado y lo vamos a seguir haciendo.

En vuelos cortos, la diferencia no está tanto en la cabina como en el producto y la experiencia. Habrá más innovaciones como el All You Can Fly de este año, que superó por mucho nuestras expectativas: unas diez veces más.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.