Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La reconocida cadena colombiana de hamburguesas Presto anunció oficialmente el acuerdo alcanzado con el Grupo Nutresa para la compra de su negocio en el país. De acuerdo con la información dada a conocer, la compañía agradeció públicamente al presidente Abelardo de la Espriella por su papel clave en las negociaciones y en el cierre exitoso de esta transacción. El agradecimiento se difundió a través de las redes sociales el viernes, 23 de octubre, donde Presto resaltó el apoyo recibido durante todo el proceso al escribir: “Gracias por creer en el futuro de Presto”.

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Por otro lado, De la Espriella reveló que el Gobierno nacional desempeñó un papel fundamental al facilitar acercamientos entre Presto y distintos conglomerados empresariales. Según su relato, el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, fue quien estableció puentes con varios posibles compradores, entre los cuales Nutresa fue el elegido para concretar la adquisición. El mandatario subrayó que la colaboración entre el Poder Ejecutivo, la Superintendencia de Sociedades y el sector privado permitió que las partes cerraran el negocio en cuestión de horas. Destacó además que el objetivo principal de la operación es salvaguardar cerca de 700 empleos directos y asegurar la continuidad de la marca Presto en el mercado nacional.

Este movimiento corporativo se da en medio de una difícil coyuntura financiera para Presto, empresa fundada en Bogotá en 1981, que recientemente afrontó un proceso de liquidación judicial, ordenado en octubre. Esta medida amenazaba la permanencia de una de las marcas más emblemáticas dentro del sector de comidas rápidas en Colombia, con más de 40 años de trayectoria. La compra por parte del Grupo Nutresa aparece como una salida que permite mantener en marcha los restaurantes y evitar el cierre definitivo provocado por la liquidación.

El Grupo Nutresa, por su parte, consolida su presencia en el competitivo sector de restaurantes y alimentos preparados en Colombia con la incorporación de Presto a su portafolio. Nutresa ya cuenta con otras marcas de relevancia, como El Corral, Papa John’s y Leños & Carbón, que opera a través de su filial IRCC S. A. S. Se estima que, con Presto, el grupo sumará a su operación más de 156 establecimientos en el país, fortaleciendo así su posicionamiento en el mercado nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Presto fue vendida al Grupo Nutresa?

Presto enfrentó una crisis financiera severa que la llevó a un proceso de liquidación judicial, lo cual amenazaba la continuidad de la marca y ponía en riesgo alrededor de 700 empleos directos. La venta al Grupo Nutresa, gestionada en medio de esta emergencia, permitió mantener la operación comercial de los restaurantes y evitar el cierre definitivo, de acuerdo con la información entregada por la propia cadena y declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella.

¿Cuáles marcas de restaurantes opera actualmente el Grupo Nutresa en Colombia?

Según lo comunicado en la información oficial, el Grupo Nutresa participa en el mercado de restaurantes y comidas preparadas en Colombia a través de marcas como El Corral, Papa John’s y Leños & Carbón, las cuales maneja mediante su filial IRCC S. A. S. La incorporación de Presto sumaría más de 156 establecimientos nuevos a la operación de Nutresa en el país.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.