María José Valenzuela, esposa del exministro del Interior Rodrigo Lara, aseguró que la salida de su esposo del Gobierno no estuvo relacionada con una eventual aspiración a la Alcaldía de Bogotá, sino con diferencias dentro de la administración.

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Según Valenzuela, Lara fue retirado del cargo después de negarse a seguir las instrucciones de Carlos Suárez, a quien señaló como una figura con gran influencia en el Gobierno. La esposa del exministro afirmó que el conflicto comenzó cuando Lara no quiso nombrar a una viceministra que habría sido propuesta por Suárez.

“Se fue porque no le quiso nombrar una viceministra a Carlos Suárez, que es el poder detrás del trono. Y ahí empezó toda la persecución”, manifestó Valenzuela al referirse a las razones que, según su versión, llevaron a la salida de Lara.

La esposa del exministro calificó lo ocurrido como una “persecución orquestada” y rechazó las versiones que relacionan la salida del cargo con un proyecto político de Lara para buscar la Alcaldía de Bogotá.

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De esta manera, Valenzuela sostiene que la salida del exministro obedeció a un enfrentamiento por decisiones dentro del Ministerio del Interior y a las presuntas presiones ejercidas por sectores con influencia en el Gobierno.

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