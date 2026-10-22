Rodrigo Lara Restrepo se pronunció luego de su salida del Ministerio del Interior y agradeció al presidente Abelardo de la Espriella por la confianza que depositó en él para asumir el cargo. En una carta dirigida al mandatario, el funcionario presentó su renuncia irrevocable y destacó el trabajo adelantado durante los 76 días que estuvo al frente de la cartera.

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“Servir al país desde el Ministerio del Interior ha sido un gran honor… Serví con lealtad a la campaña, a usted y a este Gobierno”, expresó Lara en el documento, en el que también reconoció la labor de su equipo y su compromiso con las instituciones, los territorios, la seguridad y la convivencia de los colombianos.

La carta se conoció luego de que De la Espriella anunciara un cambio en su gabinete y confirmara que Alejandro Ordóñez Maldonado asumirá como nuevo ministro del Interior, una vez se cumpla el procedimiento correspondiente para su posesión.

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En su mensaje de despedida, Lara agradeció al jefe de Estado por haberle encomendado esa responsabilidad y aseguró que está dispuesto a facilitar una transición ordenada. Para ello, manifestó su disposición de entregar la información sobre los asuntos pendientes de la cartera a quien sea designado para sucederlo.

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El exministro también hizo énfasis en la continuidad de los compromisos adquiridos por el Ministerio con el Congreso de la República, las entidades territoriales y la ciudadanía. Su carta plantea así la necesidad de que el cambio de titular no interrumpa los asuntos que estaban en marcha.

“Le expreso mi profundo agradecimiento por la confianza que depositó en mí al encomendarme esta responsabilidad (…) Serví con lealtad a la campaña, a usted y a este Gobierno”: Rodrigo Lara en su carta de renuncia al ministerio del Interior. https://t.co/0rV0n3gP5a — Noticias RCN (@NoticiasRCN) October 22, 2026

Alejandro Ordóñez asumirá el Ministerio del Interior

La salida de Lara se da en medio de un remezón ministerial anunciado por De la Espriella, quien agradeció al funcionario por sus servicios y confirmó la llegada de Ordóñez, abogado que se desempeñó como procurador general de la Nación entre 2009 y 2016.

Mientras se concreta la posesión del nuevo ministro, Iván Cancino, titular de la cartera de Justicia, asumirá temporalmente las funciones del Ministerio del Interior. Por ahora, el Gobierno no ha detallado la fecha en la que Ordóñez tomará posesión.

La cartera tiene entre sus responsabilidades la relación del Ejecutivo con el Congreso, el diálogo con las regiones y la coordinación con las autoridades territoriales. En su carta, Lara anticipó que dejará constancia de los principales resultados de su gestión durante los 76 días de Gobierno.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.