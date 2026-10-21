El presidente Abelardo de la Espriella anunció un cambio en su gabinete: Alejandro Ordóñez Maldonado asumirá como nuevo ministro del Interior, en reemplazo de Rodrigo Lara Restrepo.

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A través de un mensaje, el mandatario agradeció a Lara Restrepo por su servicio a Colombia y le dio la bienvenida a Ordóñez, a quien destacó por su experiencia y trayectoria.

El jefe de Estado señaló que el nuevo ministro tendrá un papel en los desafíos que enfrenta el país. Sin embargo, aclaró que su posesión todavía está pendiente.

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Mientras se formaliza ese procedimiento, el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumirá temporalmente las funciones del Ministerio del Interior.

El anuncio marca un cambio en una de las carteras centrales del Gobierno, encargada de asuntos relacionados con las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso, la participación ciudadana, el diálogo con las regiones y la coordinación de políticas con autoridades territoriales.

Este fue el mensaje de De la Espriella:

Agradezco al doctor Rodrigo Lara Restrepo por su servicio a Colombia. Doy la bienvenida al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, quien asumirá como nuevo ministro del Interior. Su experiencia, carácter y trayectoria serán fundamentales para afrontar los grandes desafíos de nuestra Nación. Mientras se formaliza su posesión, el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumirá temporalmente las funciones de esta cartera. Nuestro Gobierno continúa trabajando con determinación, firmeza y compromiso por el bienestar de todos los colombianos. ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 22, 2026

¿Quién es Alejandro Ordóñez Maldonado?

Alejandro Ordóñez Maldonado es un abogado y funcionario público colombiano que ocupó el cargo de procurador general de la Nación entre 2009 y 2016. Su llegada al Ministerio del Interior deberá formalizarse mediante el procedimiento correspondiente.

¿Qué pasará con el Ministerio del Interior?

Por ahora, Iván Cancino asumirá temporalmente las funciones de la cartera mientras se concreta la posesión de Ordóñez. El Gobierno no detalló en el mensaje compartido una fecha para ese acto.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.