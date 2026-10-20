La decisión del Gobierno de retirar del Museo Nacional las piezas alusivas a Bernardo Jaramillo Ossa y otras más desató una fuerte reacción política. José Bohórquez, representante del Pacto Histórico, tuvo una discusión con el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, por la iniciativa liderada por Abelardo de la Espriella.

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De acuerdo con las declaraciones difundidas por La Silla Vacía, Bohórquez fue categórico al señalar la gravedad del acto: “Haber quitado al compañero Bernardo Jaramillo del Museo Nacional es una seria provocación”. Para él, la figura del líder político asesinado en 1990 representa un símbolo de democracia, paz y resistencia civil, y su exclusión de un espacio público de memoria constituye un retroceso.

El congresista también cuestionó directamente la coherencia del ministro Lara, precisamente por pertenecer al Gobierno que ordenó el retiro de todas estas piezas.

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“Si usted como liberal le parece quitar a Bernardo Jaramillo, que no estuvo en ningún grupo armado… él habló de paz, habló incluso hasta contra el armamento, el secuestro, la voladura de oleoductos… todo eso lo tenemos en nuestra historia, pero lo quitaron”.

Por su parte, Lara Restrepo reconoció en la grabación algo sobre Jaramillo Ossa: “Sí, fue un gran hombre”.

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Bohórquez fue más allá y emplazó directamente al ministro del Interior a dar respuestas concretas sobre el destino de las piezas retiradas: “Esas piezas quitaron, ¿cuál va a ser el tratamiento? ¿Qué va a pasar? ¿Van a guardarse? ¿Las van a desaparecer?”.

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Bohórquez lamentó además que la falta de canales de comunicación fluidos con el Gobierno haya obligado a plantear estas preguntas en el espacio público.

La situación, según advirtió, está afectando la confianza en el proceso de diálogo: “Como no hay diálogo con ustedes, queríamos saber qué va a pasar con eso”, recalcó.

¿Por qué es relevante la figura de Bernardo Jaramillo en el debate político colombiano?

Bernardo Jaramillo Ossa fue candidato presidencial de la Unión Patriótica y uno de los líderes políticos más destacados de la izquierda colombiana antes de su asesinato en 1990. Su discurso en ciudades como Ibagué y sus posiciones contra la violencia armada lo convirtieron en un referente histórico de la paz, razón por la cual su presencia en espacios de memoria pública tiene una carga simbólica profunda para sectores políticos y sociales del país.

¿Qué implicaciones tiene retirar piezas de un museo nacional en términos de memoria histórica?

Los museos nacionales son custodios de la memoria colectiva de un país, y la exclusión de figuras o materiales relacionados con episodios del conflicto puede interpretarse como una forma de silenciamiento histórico. En Colombia, donde la disputa por la narrativa del pasado reciente sigue vigente, decisiones de este tipo suelen despertar reacciones políticas inmediatas y encender el debate sobre quién tiene el derecho de definir qué se recuerda y qué se omite.

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