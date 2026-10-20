El magistrado Danilo Rojas fue elegido como nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para el periodo 2026-2028. La decisión fue tomada por la Sala Plena del tribunal este martes 20 de octubre, cuando obtuvo 23 de los 38 votos de los magistrados.

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Rojas reemplazará a Alejandro Ramelli y asumirá la representación de esta jurisdicción, creada a partir del Acuerdo de Paz de 2016.

Rojas es abogado de la Universidad Libre y cuenta con especializaciones, maestría y doctorado en Derecho de la Universidad Nacional, además de estudios en Argumentación Jurídica en la Universidad de Alicante. Su trayectoria incluye experiencia académica, trabajo en derechos humanos y cargos públicos.

Fue consultor de organismos como la ONU y el Consejo Noruego para los Refugiados, dirigió la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y fue magistrado y presidente del Consejo de Estado.

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Actualmente integra la Sección de Apelación de la JEP. Entre las decisiones relevantes que ha respaldado está la permanencia del exparamilitar Salvatore Mancuso en esa jurisdicción, determinación que motivó una recusación de la Procuraduría.

Rojas ya había aspirado a la presidencia del tribunal en 2024, cuando perdió frente a Ramelli. En esta elección compitió con otros magistrados, entre ellos Camilo Suárez y Reinere de los Ángeles Jaramillo.

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