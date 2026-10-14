Por: El Espectador

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El expresidente Juan Manuel Santos ha salido al paso de las discusiones actuales sobre el presupuesto destinado a las entidades surgidas tras el Acuerdo de Paz con las Farc, al defender la labor de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD). Esta intervención se da en momentos en que se cumplen diez años del histórico proceso de paz y, a la vez, cuando arrecian los debates sobre el posible reajuste presupuestal de organismos creados para implementar lo pactado en La Habana, como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la UBPD, según informó El Espectador.

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De acuerdo con las declaraciones recogidas por El Espectador, el gobierno de Abelardo de la Espriella ha señalado la necesidad de redistribuir parte de los recursos asignados a estas entidades en favor de otras instituciones del Estado. A pesar de ello, desde la administración aseguran que este reacomodo no representa una desfinanciación de los organismos encargados de cumplir el Acuerdo de Paz. Sin embargo, la propuesta implica recortes importantes: el presupuesto general de 2027, proyectado en COP 634,9 billones, prevé una reducción de COP 170.000 millones para la JEP y de alrededor de COP 16.000 millones para la UBPD.

Santos, en una visita a las instalaciones de la UBPD en Bogotá, enfatizó la importancia de continuar el trabajo de esa entidad, resaltando que en la última década se han recuperado al menos 6.000 cuerpos de personas desaparecidas, se han identificado plenamente unos 800, y se ha hallado con vida a más de 640 personas que antes se consideraban desaparecidas por motivos relacionados con el conflicto armado. El exmandatario remarcó ante los funcionarios de la UBPD que "hacen una labor de reparación invaluable", pidiendo al gobierno que considere el impacto de reducir recursos justo cuando, a su juicio, las entidades están mostrando resultados concretos.

A juicio del expresidente, y como reporta El Espectador, cuando finaliza una guerra lo prioritario debe ser la reparación de las víctimas y la reconciliación social. Por ello, insistió en la importancia de no debilitar financieramente a la UBPD, advirtiendo que sin los recursos adecuados sería imposible mantener la continuidad de un trabajo considerado fundamental para la justicia y la memoria histórica en Colombia. La aprobación del presupuesto se discute actualmente en el Congreso y tiene plazo hasta el 20 de octubre; de no lograrse, el Ejecutivo podría implementarlo mediante decreto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué impacto tendría el recorte presupuestal en la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas?

El recorte de COP 16.000 millones planteado para la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas podría afectar de manera significativa las labores de recuperación, identificación y localización de personas desaparecidas durante el conflicto armado, según las advertencias de Juan Manuel Santos. El expresidente señala que esta tarea contribuye directa y valiosamente a la reparación de las víctimas y a la reconciliación en el país.

¿Cuáles han sido los principales logros de la UBPD tras el Acuerdo de Paz?

Según cifras mencionadas por Juan Manuel Santos y citadas por El Espectador, en los últimos diez años la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha recuperado al menos 6.000 cuerpos, identificado plenamente a unos 800 y encontrado más de 640 personas vivas que habían sido dadas por desaparecidas debido al conflicto armado. Estas cifras reflejan los avances en la tarea de reparación y esclarecimiento de la verdad en Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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