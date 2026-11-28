Por: El Espectador

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En la reciente Convención Nacional de Veteranos y Reservistas de las Fuerzas Militares y de la Policía, el presidente Abelardo de la Espriella anunció una medida que busca cambiar el panorama jurídico para uniformados que se encuentran procesados en la justicia colombiana. El mandatario informó, de acuerdo con El Espectador, que presentará al Congreso de la República un proyecto de ley denominado “ley Arias Cabrales”, nombre que rinde homenaje al general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, figura central en uno de los procesos judiciales más recordados en el país.

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La propuesta legislativa, según palabras de De la Espriella citadas por El Espectador, pretende "buscar soluciones jurídicas justas para los militares y policías que afrontan procesos o cumplen condenas por hechos relacionados con el servicio". Esta iniciativa surge tras el emblemático caso de Arias Cabrales, quien fue condenado en 2011 por el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá a 35 años de prisión por el delito de desaparición forzada, resultado de su participación en la retoma del Palacio de Justicia. Posteriormente, tanto el Tribunal Superior de Bogotá como la Corte Suprema de Justicia ratificaron la condena en 2014 y 2019, respectivamente.

El presidente de la Espriella expuso ante los asistentes a la convención que Colombia no puede continuar ignorando este tipo de situaciones. Destacó que considera injusto que figuras como el general Arias Cabrales, a quienes denomina "héroes de la patria", permanezcan sometidos a procedimientos judiciales complejos, mientras, en su opinión, otros responsables de afectaciones contra la Nación no reciben el mismo trato. El mandatario envió un mensaje claro de respaldo, asegurando apoyo para "proteger a los héroes de la patria" a través de la mencionada ley, siempre de acuerdo con la información publicada por El Espectador.

Dentro de los aspectos que contempla el proyecto de ley se encuentra el análisis de condiciones personales del procesado, como la existencia de enfermedades graves y la edad avanzada, buscando que los tratamientos jurídicos que se les den a estos uniformados sean acordes a tales circunstancias.

Este anuncio, hecho ante reservistas y veteranos, marca el inicio de un debate sobre la manera en que la justicia colombiana trata a miembros de la Fuerza Pública implicados en hechos judicializados en el contexto de su labor, con especial atención a la proporcionalidad y el trato diferencial que pueden recibir por factores como edad o salud.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la ‘ley Arias Cabrales’ que presentará De la Espriella ante el Congreso?

La llamada ‘ley Arias Cabrales’, anunciada por el presidente Abelardo de la Espriella, es un proyecto de ley que busca establecer mecanismos de justicia diferenciada para militares y policías procesados o condenados por hechos relacionados con su servicio. Según lo expuesto durante la Convención Nacional de Veteranos y Reservistas y reportado por El Espectador, la iniciativa contempla elementos como la edad avanzada y enfermedades graves de los procesados, con miras a otorgar tratamientos jurídicos más justos y acordes a estas circunstancias.

¿Por qué fue condenado el general Jesús Armando Arias Cabrales?

El general Jesús Armando Arias Cabrales recibió una condena de 35 años de prisión por parte del Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá en 2011, al ser hallado responsable del delito de desaparición en el caso de la retoma del Palacio de Justicia. Esta decisión fue confirmada posteriormente por el Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia en los años siguientes, según detallan las fuentes citadas por El Espectador.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.