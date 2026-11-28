En las últimas horas, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que aumentará al 45 % la participación de veteranos de las Fuerzas Militares, expolicías y militares retirados en los equipos de protección. También aseguró que continuará retirando los esquemas que no estén justificados.

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella continuará con la revisión y el desmonte de esquemas de seguridad asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP) a personas que, según las evaluaciones correspondientes, no necesitan ese servicio.

Además, el mandatario anunció un cambio en la composición de los equipos encargados de proteger a quienes sí requieren medidas de seguridad: la participación de veteranos de las Fuerzas Militares, expolicías y militares retirados llegará al 45 %.

Los anuncios fueron hechos este sábado 28 de noviembre, durante la Convención Nacional de Veteranos y Reservistas de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, en Bogotá, según informó Blu Radio.

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Durante su intervención, De la Espriella defendió las decisiones que ha tomado su administración frente a los esquemas de protección y aseguró que ya se han desmontado miles de dispositivos asignados a personas que, en su concepto, no necesitaban ese acompañamiento.

“Hemos desmontado cualquier cantidad de esquemas de protección de gente que no los necesitaba, porque eso se volvió una moda. Aquí se acabó la mafia de los esquemas de protección”, afirmó el presidente.

El mandatario agregó que la intención es continuar con ese proceso y concentrar los recursos del Estado en quienes realmente enfrentan amenazas contra su vida e integridad.

¿Cómo cambiarán los esquemas de seguridad durante el Gobierno de De la Espriella?

El segundo anuncio del presidente está relacionado con el personal que integra los equipos de protección. El jefe de Estado presentó cifras sobre la distribución que, según explicó, encontró al comienzo de su administración.

De acuerdo con su intervención, el 70 % de los esquemas estaba conformado por particulares entrenados, mientras que los veteranos, expolicías y exmilitares representaban el 20 %. El 10 % restante correspondía a antiguos integrantes del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Con ese panorama, el mandatario aseguró que ordenó transformar esa composición para que el 45 % de quienes integran los equipos de protección sean veteranos de las Fuerzas Militares, policías retirados y militares en retiro.

“Así vamos a poner la experiencia, la trayectoria, la disciplina y el compromiso de quienes sirvieron con tanto honor a Colombia al servicio de la patria y al servicio de la protección de los colombianos que enfrentan amenazas”, señaló De la Espriella.

La propuesta busca darles una mayor participación laboral a quienes hicieron parte de la Fuerza Pública y aprovechar su experiencia en tareas relacionadas con la seguridad. Sin embargo, el anuncio no detalló un cronograma para alcanzar ese porcentaje ni explicó cómo quedará distribuido el 55 % restante del personal.

¿Por qué el Gobierno quiere desmontar esquemas de protección?

La revisión de los dispositivos de seguridad no comenzó con el anuncio de este sábado. El pasado 15 de octubre, De la Espriella ya había ordenado revisar las medidas asignadas por la UNP para identificar aquellas que no contaran con suficiente justificación.

En esa oportunidad, el presidente defendió la necesidad de reducir los gastos innecesarios y sostuvo que no debía mantenerse ningún esquema de seguridad sin un fundamento que respaldara su asignación.

La UNP es la entidad encargada de evaluar los riesgos y coordinar las medidas de protección para personas amenazadas por sus actividades políticas, sociales, periodísticas o de defensa de los derechos humanos, entre otras. Sus mecanismos pueden incluir escoltas, vehículos blindados y otros recursos, dependiendo de las condiciones particulares de cada beneficiario.

Por esa razón, el desmonte de estos dispositivos debe responder a los procedimientos y evaluaciones técnicas establecidos. No se trata de retirar automáticamente la protección a todas las personas que tienen un esquema, sino de determinar si las condiciones de riesgo justifican que continúen recibiéndolo.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.