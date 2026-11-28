Por: El Espectador

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La situación en las zonas rurales de Colombia se mantiene en un punto crítico por causa de los constantes enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Las comunidades que habitan estos territorios han sido las más perjudicadas, según lo reporta la Defensoría del Pueblo. De acuerdo con esta entidad, el país enfrenta una crisis humanitaria que se agudiza día a día debido al aumento de la violencia. El sur de Bolívar es una de las regiones que más preocupa, pues allí se ha presentado una serie de ataques y hostigamientos que atemorizan tanto a la población civil como a la fuerza pública.

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La Defensoría del Pueblo precisó que algunos municipios del sur de Bolívar, como Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa del Sur y Simití, están en una situación de riesgo. El pasado 27 de noviembre, en Arenal, se produjo un ataque contra miembros de la Policía Nacional que cobró la vida del subteniente Óscar Mauricio Díaz. Este hecho se suma a otros ataques y hostigamientos contra la fuerza pública realizados durante el año. Como resalta la Defensoría, no solo los uniformados se ven afectados; la violencia pone en grave peligro la vida y la integridad de los habitantes de la región.

Desde la entidad se emitió un llamado urgente a las autoridades para que tomen acciones frente a los desplazamientos forzados y confinamientos que amenazan a las comunidades rurales. Las dificultades de comunicación con estas poblaciones, según reportó la Defensoría, han impedido verificar adecuadamente la magnitud de la crisis y responder a las necesidades humanitarias que surgen en el terreno. Entre mayo y septiembre de 2022, se registraron más de 22 emergencias humanitarias en la zona, afectando a más de 11.000 personas. Ante estos datos, la Defensoría exigió el respeto por el Derecho Internacional Humanitario, que es el conjunto de normas destinadas a proteger a quienes no participan directamente en los conflictos armados.

Esta grave situación llevó a la Defensoría del Pueblo a emitir una Alerta Temprana dirigida al Ministerio del Interior, a la Gobernación de Bolívar y a otras autoridades nacionales y territoriales. El objetivo es que se atienda la crisis de manera ágil y coordinada para reducir el riesgo que enfrentan los habitantes del sur de Bolívar y recuperar la seguridad en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la situación actual de la crisis humanitaria en el sur de Bolívar?

La crisis humanitaria en el sur de Bolívar se caracteriza por el aumento de la violencia y los ataques de grupos armados ilegales, con más de 22 emergencias registradas entre mayo y septiembre de 2022 que afectaron a más de 11.000 personas, según la Defensoría del Pueblo. La entidad advierte que los desplazamientos forzados y los confinamientos siguen representando un riesgo alto para la población civil, y recalca la necesidad de que las autoridades respondan con urgencia para proteger a los habitantes.

¿Qué medidas ha solicitado la Defensoría del Pueblo ante los ataques en el sur de Bolívar?

Frente a los recientes ataques y hostigamientos, la Defensoría del Pueblo ha emitido una Alerta Temprana solicitando intervención inmediata del Ministerio del Interior, la Gobernación de Bolívar y las autoridades territoriales y nacionales. Además, exige respeto por el Derecho Internacional Humanitario y la adopción de acciones que protejan a la población civil y eviten nuevas emergencias humanitarias en los municipios afectados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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