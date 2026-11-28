¿Ponerle a un bebé el nombre de un personaje de ficción, un deportista o una combinación de varias culturas? Algunas familias colombianas parecen estar dispuestas a romper con las opciones tradicionales. En los registros de 2026 aparecen elecciones como Noah Gokú, Fran Genio, Avnitanay y Kunkwa, según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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El listado de nombres menos frecuentes, con corte a octubre, incluye alternativas como Bunkuaneiwia, Chuyi, Ageo, Aoki, Moon, Eowyn, Melquicedec, Neponuceno y Kwaringumu. Estas opciones contrastan con nombres que llevan décadas entre los más conocidos del país, como María, José, Carlos, Diego, Ana, Luz y Alejandra, de acuerdo con los registros.

La creatividad también aparece en los nombres compuestos. Entre las inscripciones poco habituales figuran Noah Khaled Mohammed Hisham Ahmed; Ada Akilnzinga Nehanda Adjua Nandipha Azania; y Avnitanay Elizabeth Margaret Uki Joyce Prarthana. La relación también incluye Soul Iiwa, Driasni Mia, Björn Orion, Wandan Wan y Woy Fanron, según la información de la Registraduría.

Otros registros llaman la atención porque coinciden con nombres de figuras reconocidas o personajes de la cultura popular. En esa categoría aparecen Matt Damon, Diogo Jota, Neymar Jr. y Mary Jane, esta última conocida por su vínculo con las historias de Spider-Man. También se encuentran João Pedro y Emma Grace, nombres asociados con deportistas y figuras del entretenimiento.

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Sin embargo, las elecciones más extravagantes no representan la tendencia mayoritaria. El portal especializado BabyCenter ubicó a María como el nombre más elegido para niñas y a Juan en el primer lugar entre los niños colombianos durante 2026. En el listado femenino también aparecen Emma, Antonella, Victoria, Isabella, Luciana, Emily, Gabriela, Ana y Celeste.

Para los niños, después de Juan se ubicaron Emiliano, Noah, Liam, Thiago, Emmanuel, Salvador, Samuel, Eithan y Gabriel. La plataforma relacionó estas preferencias con el regreso de nombres clásicos de origen hispano y con la influencia italiana.

Las preferencias cambian según la región. En Bogotá y el Altiplano Cundiboyacense destacan Emma, Zoé, Lía, Mía y Alma, mientras Gael, Lucca y Enzo aparecen entre los nombres masculinos. En Antioquia y el Eje Cafetero sobresalen Antonia, Guadalupe, Jerónimo y Salvador. La región Caribe reúne opciones como Anthonella, Alahia, Eithan y Mathías, mientras en el Valle y el Pacífico se repiten Salomé, Valentina, Derek y Liam.

Así, los registros muestran dos caminos: familias que conservan nombres tradicionales y otras que apuestan por alternativas poco comunes, inspiradas en distintas culturas, figuras públicas y personajes conocidos.

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