Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Colombia experimentó una jornada inusual de actividad sísmica el sábado 28 de noviembre de 2026, según los reportes oficiales del Servicio Geológico Colombiano (SGC). Durante esta fecha, el país sumó cuatro movimientos telúricos en diferentes regiones, marcando una madrugada y un mediodía activos, aunque, hasta el momento, sin reportes confirmados de personas afectadas ni daños materiales. La serie de eventos inició en las primeras horas del día y continuó hasta el mediodía, afectando tanto el occidente como el nororiente del territorio nacional.

Sigue a PULZO en Discover

El primer sismo se registró a las 12:26 a. m., con epicentro en el municipio de San José del Palmar, departamento del Chocó. Este temblor tuvo una magnitud de 3.0 y se originó a una profundidad de 96 kilómetros, según los boletines del SGC. Casi una hora después, a la 1:39 a. m., otro movimiento sísmico impactó el municipio de Inzá, Cauca. Este segundo evento fue particular por su poca profundidad—solo 7 kilómetros—y su cercanía al complejo volcánico Los Coconucos, donde se encuentra el conocido volcán Puracé.

No obstante, aunque este segundo temblor tuvo lugar en las inmediaciones de un reconocido sistema volcánico, el SGC clarificó que su localización responde a una referencia geográfica y no necesariamente a una relación directa con actividad volcánica. Esto ayuda a evitar interpretaciones erróneas sobre la naturaleza del evento. Además, la diferencia de profundidades entre los sismos de esa madrugada fue considerable: mientras el de Chocó fue intermedio, el de Cauca fue superficial, demostrando la variabilidad de estos fenómenos dentro del territorio nacional.

La actividad no cesó durante la mañana. Hacia las 11:47 a. m., el SGC reportó un tercer sismo en Los Santos, Santander, con magnitud de 3.4 y una profundidad de 160 kilómetros. Posteriormente, a las 12:26 p. m., un cuarto temblor en el mismo municipio, esta vez de magnitud 3.6 y profundidad de 153 kilómetros, consolidó la presencia de eventos sísmicos en esta tradicionalmente activa zona del país. De acuerdo con el SGC, la diferencia de magnitudes y profundidades ayuda a estudiar el comportamiento de la placa tectónica en la región.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía registrar sus percepciones de los temblores mediante la plataforma Sismo Sentido, herramienta que compila testimonios y contribuye a la comprensión del impacto social de estos eventos. No se presentaron registros de afectaciones, y se recordó que las fuentes oficiales son la mejor vía para seguir la evolución de la actividad sísmica en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los epicentros y magnitudes de los sismos en Colombia el 28 de noviembre de 2026?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, los cuatro sismos registrados el 28 de noviembre de 2026 tuvieron como epicentros los municipios de San José del Palmar en Chocó, Inzá en Cauca, y dos en Los Santos, Santander. Las magnitudes oscilaron entre 2.9 y 3.6, y las profundidades variaron desde 7 kilómetros en Cauca, hasta más de 150 kilómetros en los eventos de Santander.

¿Qué es el complejo volcánico Los Coconucos y por qué fue relevante en el reporte sísmico?

El complejo volcánico Los Coconucos es una zona de actividad volcánica ubicada en el departamento del Cauca, donde se halla el volcán Puracé. En el reporte, el Servicio Geológico Colombiano hizo referencia a este complejo para situar geográficamente el epicentro del movimiento en Inzá, pero aclaró que la cercanía no implica necesariamente que el sismo haya sido provocado por actividad volcánica en la zona.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.