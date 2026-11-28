La vía Panamericana, uno de los corredores más importantes para la movilidad y el transporte de mercancías en el suroccidente colombiano, volvió a quedar en el centro de las alertas por cuenta de dos hechos violentos registrados en el Cauca y en límites con Nariño. Los episodios dejaron un conductor muerto, dos mujeres heridas y otra persona lesionada durante el robo de varios vehículos por parte de hombres armados.

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#Cauca Un hombre murió y dos mujeres fueron heridas, en la vía Panamericana Popayán-Piendamó, en el sector del cofre hombres armados dispararon para robar una camioneta, ocasionando una herida mortal al conductor cuyo vehículo resultó volcado. pic.twitter.com/gSP3PjdlY1 — Alexander Casas (@AlexanderCasas2) November 28, 2026

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El primer caso ocurrió en el sector de El Cofre, en jurisdicción de Cajibío, sobre el tramo que comunica a Popayán con Cali. Según la información preliminar, delincuentes intentaron detener un vehículo para cometer un atraco, pero el conductor trató de escapar y evitar que lo despojaran de sus pertenencias.

Durante la maniobra, el hombre recibió un disparo que terminó siendo mortal. Además, el automotor perdió el control y volcó sobre la carretera. Las dos mujeres que viajaban con él resultaron lesionadas por el accidente y tuvieron que ser trasladadas para recibir atención médica.

(Vea también: Disparos y robo frente a universidad en Bogotá: delincuentes rodearon un carro y se llevaron un maletín)

A esta situación se sumó otro asalto en el sur del departamento del Cauca, en el corredor entre Remolino y Mojarras, cerca del límite con Nariño. En ese punto, varios sujetos armados habrían interceptado diferentes vehículos y se llevaron tres camionetas de alta gama y un automotor de carga tipo turbo.

El robo también terminó con una persona herida. De acuerdo con las versiones preliminares conocidas en la zona, la víctima habría intentado oponerse a los delincuentes y recibió varios impactos de arma de fuego, por lo que necesitó traslado urgente a un centro asistencial. Hasta ahora, la información suministrada no precisa si hubo capturas relacionadas con alguno de los dos episodios.

Los hechos, registrados en dos puntos de la Panamericana, aumentaron la preocupación entre transportadores, viajeros y habitantes de la región, que utilizan esta carretera para conectar el sur del país con el interior de Colombia. Ante el riesgo de nuevos ataques, ciudadanos y sectores productivos piden reforzar la presencia de la Policía y las Fuerzas Militares en sectores críticos como El Cofre, Remolino y Mojarras.

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