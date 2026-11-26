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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llevó a cabo la segunda audiencia de seguimiento a las medidas cautelares del Macrocaso 05 en la Universidad del Valle, en Cali. Este Macrocaso 05 tiene como objetivo investigar los delitos ocurridos durante el conflicto armado en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, regiones especialmente afectadas por la violencia. De acuerdo con la información, participaron en el encuentro representantes de la Gobernación del Valle del Cauca, la Gobernación del Cauca, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, varios ministerios y portavoces de comunidades indígenas y afrodescendientes.

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Durante esta jornada, la magistratura de la JEP examinó los avances realizados por diversas instituciones para garantizar la protección y atención integral de las comunidades afectadas por el conflicto. En palabras del magistrado Raúl Eduardo Sánchez, la solicitud de medidas cautelares por parte de las comunidades busca salvaguardar derechos fundamentales, como la garantía de no repetición de la violencia y el derecho a no ser revictimizados.

El magistrado Sánchez agradeció a la Gobernación del Valle por responder rápidamente y facilitar el uso de la Universidad del Valle para el desarrollo de la audiencia. Así mismo, Óscar Lenis, secretario de Asuntos Étnicos del Valle, aseguró que el departamento cumplió con las disposiciones judiciales y reiteró su compromiso de mantener una coordinación efectiva con la JEP en favor de las comunidades.

Por su parte, José de la Cruz Neiva, enlace de las comunidades víctimas acreditadas en el Macrocaso 05, agradeció a la gobernadora Dilian Francisca Toro y resaltó que la Secretaría de Asuntos Étnicos fue proactiva al buscar directamente a las autoridades comunitarias para implementar la orden judicial. Neiva aseguró que en el denominado pasillo rural étnico, conformado por Palmira, Pradera, Florida y Jamundí, se ha cumplido el 100 % de las medidas cautelares. Esta gestión incluyó, en articulación con la Secretaría de Salud departamental, acciones educativas enfocados en la prevención de la drogadicción, el reclutamiento forzado, la lucha contra distintas formas de violencia y la promoción de proyectos de vida.

Además, Marien Banguera, en calidad de representante de la Fundación Arte de Emprender de Florida, mencionó la importancia de mantener los programas etnoculturales para jóvenes entre 18 y 28 años, los cuales cuentan con el acompañamiento de la JEP y la Gobernación y buscan ofrecer alternativas a la juventud vulnerable. Sobre este punto, Esneyder Andrés Nazarit, subdirector general de Prosperidad Social, especificó que el Gobierno Nacional sostiene una agenda de trabajo con la magistratura para informar sobre el avance de los programas relacionados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué avances ha tenido la JEP en la protección de comunidades étnicas en el Valle del Cauca?

La Jurisdicción Especial para la Paz ha verificado la implementación del 100 % de las medidas cautelares en municipios como Palmira, Pradera, Florida y Jamundí, con acciones focalizadas en prevención de la drogadicción, reclutamiento forzado, violencias y proyectos de vida, según lo señalado por voceros comunitarios y representantes judiciales en la reciente audiencia realizada en Cali.

¿Qué son las medidas cautelares de la JEP y cómo benefician a las víctimas del conflicto?

Las medidas cautelares de la JEP son decisiones judiciales destinadas a proteger los derechos de quienes han sufrido por el conflicto armado, como el derecho a no ser revictimizados y a la no repetición de la violencia. En el caso del Macrocaso 05, estas medidas buscan atención integral, prevención de riesgos y creación de entornos seguros para comunidades indígenas y afrodescendientes afectadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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