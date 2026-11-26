Por: El Espectador

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La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de un proceso disciplinario contra Iván Name y Andrés Calle, quienes ocuparon la presidencia del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente, por su presunta implicación en un caso de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). De acuerdo con lo informado, ambos excongresistas habrían participado en hechos asociados al escándalo desatado por supuestas entregas de sobornos, en los que está involucrada Sandra Ortiz.

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Según los datos revelados, la investigación se centra en determinar si los expresidentes del Congreso recibieron coimas presuntamente gestionadas por Sandra Ortiz en el marco de acciones vinculadas a la Ungrd. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres es el organismo encargado de coordinar las respuestas institucionales ante emergencias y desastres naturales en Colombia, así como de manejar los recursos destinados a dichas tareas.

El pliego de cargos anunciado por la Procuraduría no solo pone en el centro del debate público la responsabilidad de altos funcionarios en posibles actos ilegales, sino que también abre interrogantes sobre la utilización de fondos y los mecanismos de control existentes dentro de entidades clave para la protección ciudadana. El proceso disciplinario busca establecer si Iván Name y Andrés Calle incurrieron en faltas graves que comprometan su conducta ética y su función pública, en un ambiente en el que la transparencia y la gestión de recursos siempre han sido objeto de atención por parte de la opinión pública.

Por ahora, la información oficial se mantiene en fase de investigación y los detalles suministrados son limitados. El caso continúa en desarrollo, pues la Procuraduría sigue evaluando las posibles pruebas y testimonios relacionados con la denuncia, con la finalidad de esclarecer la verdad y adoptar las decisiones correspondientes en el marco disciplinario. Las implicaciones de este proceso podrían ser significativas no solo para los funcionarios involucrados, sino también para las instituciones que representan.

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Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Procuraduría investiga a los expresidentes del Senado y la Cámara?

La Procuraduría General de la Nación investiga a Iván Name y Andrés Calle porque están presuntamente vinculados a un escándalo de corrupción relacionado con supuestas coimas gestionadas por Sandra Ortiz en el contexto de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La investigación pretende esclarecer si los exfuncionarios incurrieron en infracciones disciplinarias durante su gestión, de acuerdo con la información oficial proporcionada.

¿Qué papel juega la Ungrd en los casos de corrupción que involucran a funcionarios públicos?

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), mencionada en la investigación, desempeña la función de coordinar la respuesta estatal ante emergencias y desastres, además de administrar importantes recursos públicos para estos fines. Es precisamente el manejo de estos recursos el que ha quedado bajo escrutinio, pues los presuntos sobornos habrían estado vinculados a la gestión de fondos y contratos dentro de la entidad, según la información revelada en el caso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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